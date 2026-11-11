Trải nghiệm phố cổ Hội An mùa nước dâng

Tại phố cổ Hội An, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập nước ở một vài đoạn đường. Dù vậy, khung cảnh đặc biệt này vẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, góp phần duy trì hoạt động kinh doanh của các hộ dân, cơ sở dịch vụ du lịch tại địa phương.

Việc trải nghiệm mùa nước dâng ở phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) là một kỷ niệm rất đặc biệt đối với nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại khu vực phố cổ Hội An, nước sông Hoài dâng cao tràn qua mặt đường tại một đoạn tuyến đường ven sông với chiều dài khoảng 30m. Nước ngập tạo nên khung cảnh khác biệt so với những ngày nắng ráo thường thấy, khiến việc đi lại của người dân và du khách tại khu vực này có phần khó khăn. Tuy nhiên, thay vì làm giảm sức hút của điểm đến, khung cảnh phố cổ mùa nước lên lại mang đến những trải nghiệm mới lạ đối với nhiều du khách.

Dọc hai bên bờ sông Hoài, từng nhóm du khách trong và ngoài nước vẫn thong thả dạo phố, chụp ảnh và khám phá những con đường ngập nước. Một số du khách thích thú xắn quần, lội qua đoạn đường ngập để tiếp tục hành trình tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.

Khu vực Chùa Cầu (phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng) vẫn là điểm đến thu hút khách du lịch. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Anh David Miller (du khách đến từ Australia) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một thành phố du lịch trong khung cảnh nước dâng như thế này. Tôi đã từng xem hình ảnh Hội An trên mạng, nhưng khi trực tiếp bước đi trên những con đường ngập nước, cảm giác rất khác biệt và thú vị. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch của tôi tại Việt Nam”.

Chị Emma Wilson (du khách đến từ Anh) cho biết, chị khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh nước sông Hoài tràn lên tuyến đường trong khu phố cổ. Tuy nhiên, điều đó không khiến chị cảm thấy thất vọng mà ngược lại còn tạo thêm sự tò mò, thích thú.

“Chúng tôi không thường xuyên có cơ hội trải nghiệm điều này khi đi du lịch. Cảnh mọi người cùng lội nước, ngắm những ngôi nhà cổ và dòng sông bên cạnh tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất đặc biệt trong chuyến đi lần này”, chị Emma Wilson chia sẻ.

Rất đông du khách trong và ngoài nước lựa chọn phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) làm điểm đến mặc dù nơi đây đang vào mùa mưa. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc đặc trưng mùa nước lên, các hàng quán kinh doanh ẩm thực, đồ uống và dịch vụ du lịch tại khu vực phố cổ vẫn duy trì hoạt động, đón lượng lớn khách đến tham quan, nghỉ chân và thưởng thức các món ăn địa phương. Tại nhiều cơ sở kinh doanh ven sông Hoài, không khí phục vụ khách vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà (tiểu thương kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phố cổ Hội An), lượng khách trong mùa mưa có giảm so với thời điểm cao điểm du lịch nhưng tình hình kinh doanh năm nay vẫn tương đối ổn định. Lượng khách đến Hội An nhìn chung cao hơn so với cùng kỳ năm trước đã giúp các hộ kinh doanh duy trì nguồn thu.

Việc trải nghiệm mùa nước dâng ở phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng) là một kỷ niệm rất đặc biệt đối với nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Theo các hộ kinh doanh tại khu vực phố cổ, thời tiết mùa mưa có thể ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tham quan, đi lại của du khách, song Hội An vẫn có sức hút riêng nhờ giá trị kiến trúc, văn hóa, ẩm thực và những trải nghiệm đặc trưng theo từng thời điểm trong năm.

Mùa mưa với những đoạn đường ngập nước mang đến một diện mạo khác cho phố cổ Hội An. Dù không phải là điều kiện thời tiết lý tưởng cho mọi hoạt động tham quan, khung cảnh này vẫn tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ đối với nhiều du khách. Tuy nhiên, để hoạt động du lịch diễn ra an toàn, các cơ sở kinh doanh và du khách nơi đây luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình mực nước, lựa chọn tuyến đường phù hợp, hạn chế đi qua những khu vực ngập sâu hoặc có dòng nước chảy mạnh.