Lào Cai học Bác từ việc dân cần

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Ở Lào Cai, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần với đời sống: nghe dân nói, hiểu dân cần và cùng dân giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Từ một con đường, nhìn thấy cách làm

Tại thôn An Thịnh 6, xã Mậu A, câu chuyện về một tuyến đường dài 180 m cho thấy khá rõ cách người dân tham gia vào những việc chung của cộng đồng.

Theo chị Bùi Thị Xuyến, Trưởng thôn An Thịnh 6, khi địa phương vận động mở rộng tuyến đường, gia đình ông Nguyễn Văn Trường và con trai là Nguyễn Văn Học đã tự nguyện hiến đất. Sự đồng thuận ấy góp phần tạo mặt bằng để tuyến đường được triển khai, phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Gia đình ông Nguyễn Văn Trường và con trai là Nguyễn Văn Học, thôn An Thịnh 6, xã Mậu A tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Trường nhớ lại, trước đây, tuyến đường chủ yếu là đường đất nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa. Khi chính quyền vận động Nhân dân mở rộng, nâng cấp đường, gia đình xác định đây là việc chung, người dân trong thôn là những người được hưởng lợi trực tiếp.

“Đường được mở rộng, đi lại thuận tiện hơn, bà con trong thôn ai cũng phấn khởi”, ông Trường chia sẻ.

Ở thôn Mậu A 5, câu chuyện tương tự đang diễn ra trên tuyến ngõ 140, đường Trần Hưng Đạo. Tuyến đường dài hơn 417 m, rộng 5 m, được nâng cấp, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.

Ông Ngô Minh Khôi, Trưởng thôn Mậu A 5 cho biết, toàn thôn có trên 700 hộ, riêng khu vực tuyến ngõ có hơn 30 hộ sinh sống. Khi tuyến đường được nâng cấp, bà con rất phấn khởi bởi việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hằng ngày thuận lợi hơn.

Những con đường ấy không chỉ là công trình hạ tầng. Đằng sau mỗi mét đường được mở rộng là quá trình chính quyền đến với người dân, trao đổi, giải thích và tạo sự đồng thuận. Với Mậu A, đây cũng là cách cụ thể hóa quan điểm “dân cần” thành việc làm có địa chỉ, có người chịu trách nhiệm và có kết quả.

Lãnh đạo xã Mậu A cùng người dân làm đường giao thông nông thôn ở tuyến ngõ 140, đường Trần Hưng Đạo, thôn 5, xã Mậu A.

Khi cán bộ đến gần dân hơn

Sau sáp nhập 5 đơn vị hành chính, xã Mậu A có quy mô dân số gần 41.000 người. Không gian quản lý rộng hơn, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, ổn định đời sống và phát triển kinh tế của người dân cũng lớn hơn.

Theo đồng chí Phạm Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mậu A, từ thực tiễn đó, địa phương xác định “dân cần” phải trở thành điểm xuất phát trong lãnh đạo, điều hành. Trước hết là bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Những thủ tục liên quan đến đất đai, hộ tịch, giấy tờ sau sáp nhập phải được giải quyết nhanh, thuận tiện, không để người dân phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần vì những thay đổi về tổ chức. Cùng với đó là tập trung vào những nhu cầu thiết thực như giao thông, kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm xã và chuyển đổi số ở cộng đồng.

Lãnh đạo xã Mậu A đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận và hiến đất, dịch rào làm đường giao thông nông thôn.

Một thay đổi khác được Mậu A chú trọng là đưa cán bộ về cơ sở. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách trực tiếp các thôn, với phương châm “nghe dân lúc dân cần, đến với dân lúc dân khó”. Điều này thể hiện rõ nhất khi địa phương triển khai mở rộng các tuyến đường.

Cán bộ xã đã trực tiếp đến từng hộ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời, giải thích để người dân thấy được lợi ích lâu dài của việc mở đường. Khi người dân hiểu và đồng thuận, kết quả đã chuyển thành những con số cụ thể: Nhân dân trong xã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, đất vườn không yêu cầu đền bù; đóng góp hàng trăm ngày công để làm mới, sửa chữa nhiều km đường giao thông nông thôn. Đồng chí Phạm Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mậu A

Nghe dân để rõ việc cần làm

Nếu ở Mậu A, nhu cầu của người dân được nhìn thấy rõ qua những tuyến đường, thì tại phường Yên Bái, việc “nghe dân” được thể hiện ngay từ những thủ tục hành chính hằng ngày.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái để làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu do có sai sót, ông Đinh Trọng Hoài cảm nhận rõ sự tận tình của cán bộ. “Tôi đến làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu có sai sót và được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng nội dung, thủ tục cần thực hiện nên thấy rất thuận tiện, không phải đi lại nhiều lần”, ông Hoài chia sẻ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân, đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái luôn chú trọng lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc từ những nhu cầu cụ thể của người dân.

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ, cán bộ còn giải thích rõ những nội dung cần bổ sung, hướng dẫn từng bước để người dân có thể hoàn thiện thủ tục thuận lợi, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Từ những việc tưởng như rất nhỏ trong công việc hằng ngày, yêu cầu “nghe dân, hiểu dân” được chuyển thành cách phục vụ cụ thể.

9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái tiếp nhận 21.086 hồ sơ. Trong số này, 11.930 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường; đã giải quyết 11.816 hồ sơ, trong đó 11.803 hồ sơ đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến thuộc thẩm quyền UBND phường đạt 99,94%; tỷ lệ số hóa đạt 94%; thanh toán trực tuyến đạt 82,3%.

Bà Trần Thị Phương - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái cho biết: Việc phục vụ người dân không chỉ diễn ra tại trụ sở, Trung tâm còn duy trì các tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại cơ sở. Trong 9 tháng năm 2026, các tổ đã hỗ trợ tại nhà việc ủy quyền lĩnh thay lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 206 trường hợp không có khả năng tự đi lại; hỗ trợ 140 trường hợp đăng ký khai sinh, đăng ký tạm trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cơ sở y tế; hỗ trợ lưu động cho hơn 100 hộ đăng ký kinh doanh tại các tổ dân phố”.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái luôn được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo.

Đó cũng là tinh thần phù hợp với yêu cầu của Chỉ thị 07-CT/TW: thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân; đồng thời lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Học Bác phải nhìn thấy bằng kết quả

Điểm quan trọng của Chỉ thị 07-CT/TW là đưa việc học và làm theo Bác từ nhận thức sang thực hành, từ đăng ký làm theo đến tạo ra kết quả cụ thể. Vì thế, với cơ sở, điều cần quan tâm không phải là đã tổ chức bao nhiêu buổi học, xây dựng bao nhiêu kế hoạch, mà là những vấn đề người dân đặt ra đã được giải quyết đến đâu.

Nhu cầu về giao thông đòi hỏi phải tháo gỡ mặt bằng, huy động nguồn lực; yêu cầu về thủ tục hành chính thuận tiện đặt ra việc đổi mới phương thức phục vụ; kiến nghị của người dân phải có nơi tiếp nhận, người theo dõi và trách nhiệm trả lời. Khi đời sống phát sinh khó khăn, cán bộ không thể chỉ dừng ở việc hướng dẫn, mà phải cùng người dân tìm cách tháo gỡ.

Cán bộ, đảng viên Lào Cai tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Thực tiễn ở Mậu A cho thấy, khi chính quyền bắt đầu từ nhu cầu thiết thực, sức dân được khơi dậy. Tại phường Yên Bái, sự gần gũi với người dân được thể hiện từ cách cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết từng hồ sơ. Những việc tưởng như rất cụ thể ấy lại phản ánh một chuyển biến lớn hơn trong phương pháp lãnh đạo: lắng nghe trước khi quyết định, đối thoại trước khi triển khai, chủ động tháo gỡ vướng mắc và lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Bởi vậy, học Bác trong giai đoạn mới không phải là thêm một nhiệm vụ bên cạnh công việc thường ngày, mà là đổi mới từ cách nghĩ đến cách làm: sâu sát cơ sở, lắng nghe những vấn đề đặt ra từ cuộc sống, chủ động tháo gỡ vướng mắc và theo đuổi công việc đến cùng. Đó là nền tảng để Đảng bộ tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi thông nguồn lực, đưa chủ trương vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.