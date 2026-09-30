PNJ điều chỉnh chính sách thu mua lại sản phẩm

Theo chính sách mới, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ hoặc nhận tiền theo phương án thanh toán tương ứng. Một số nhóm sản phẩm được thanh toán 100% trong khoảng thời gian từ T+2 đến T+7; các nhóm còn lại tiếp tục áp dụng phương án thanh toán theo từng mốc thời gian được công bố.

Việc điều chỉnh được thực hiện trong quá trình doanh nghiệp tăng cường nguồn lực tài chính, tái thiết hoạt động, nâng cao tính chủ động về vốn lưu động và vận hành.

Trước đó, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đã thu xếp nguồn vốn cho công ty vay, với khoảng 700 tỷ đồng được giải ngân nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

PNJ thực hiện 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo chính sách áp dụng cho từng nhóm sản phẩm, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế. Bên cạnh đó, PNJ cũng thông tin các mẫu kim cương đang kinh doanh được Vinacontrol bốc mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển Viện Khoa học Đá quý Châu Á kiểm định độc lập. Kết quả, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp các thông số 4C mà PNJ công bố.

Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong cam kết của PNJ về tăng cường kiểm chứng độc lập, minh bạch thông tin và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, để khách hàng có thêm những cơ sở khách quan để tin tưởng vào chất lượng sản phẩm PNJ.