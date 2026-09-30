Hàng Việt chỉ chiếm 2,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Úc

Ngày 30-9, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo “Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Úc - Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường”.

Các chuyên gia trao đổi về cơ hội và yêu cầu khi đưa hàng Việt vào thị trường Úc. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ITPC, 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Úc đạt 11,2 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 5,2 tỷ USD, tăng hơn 23%.

Các nhóm hàng Việt hiện diện tại thị trường Úc khá đa dạng, từ điện tử, dệt may, da giày đến cà phê, hạt điều, hồ tiêu và thủy sản.

Riêng TPHCM, trong gần 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu với Úc đạt 1,56 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 985 triệu USD, tăng 16,3%.

Đại diện doanh nghiệp Úc tìm hiểu sản phẩm Việt Nam được giới thiệu tại Showroom Xuất khẩu ở 92-96 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham), cho biết năm 2025, Úc nhập khẩu khoảng 308,7 tỷ USD hàng hóa, nhưng Việt Nam mới chiếm khoảng 2,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong khi đó, giai đoạn 2020-2025, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Úc đã tăng 88%.

Điều này cho thấy cơ hội cho hàng Việt vào thị trường Úc còn lớn. Tuy nhiên, quyết định mua hàng chịu tác động bởi chất lượng, tính bền vững, nguồn gốc xuất xứ, sự tiện lợi, giá trị và uy tín thương hiệu. Vì vậy, doanh nghiệp phải xây dựng được quan hệ thị trường dựa trên niềm tin, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Lãnh sự Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Úc, cho rằng doanh nghiệp cần khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký; đồng thời lựa chọn phương thức thâm nhập phù hợp.

Hội thảo “Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Úc - Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường” diễn ra ngày 30-9 tại TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho rằng để khai thác tốt hơn thị trường Úc, doanh nghiệp cần chủ động nâng chất lượng, nghiên cứu quy định nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng, hệ thống phân phối và phương thức kinh doanh phù hợp.

Theo ông, khả năng tăng thị phần của hàng Việt tại Úc phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực đáp ứng những yêu cầu phía sau hàng rào thuế quan.