Học viện Hải quân bế mạc lớp tập huấn cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia

Ngày 30-9, Học viện Hải quân tổ chức bế mạc lớp tập huấn chuyên ngành đo đạc, lập hải đồ cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026. Đại tá Nguyễn Đình Giảng - Phó Giám đốc học viện chủ trì.

Đại tá Nguyễn Đình Giảng trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình tập huấn.

Học viên tham gia khóa tập huấn là thành viên của Trung tâm Huấn luyện Địa hình Quân sự, Cục Địa lý, Bộ Quốc phòng Hoàng gia Campuchia. Trong quá trình tập huấn, các học viên được huấn luyện qua 4 học phần: Giới thiệu công nghệ, hệ thống trang bị, phần mềm phục vụ khảo sát đo đạc và thành lập hải đồ của Việt Nam; quy trình đo đạc ngoại nghiệp; quy trình thành lập hải đồ; huấn luyện thực hành.

Thông qua kết hợp giữa trang bị lý thuyết và thực hành trên phần mềm, học viên đã cơ bản nắm được quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật, bước đầu vận dụng kiến thức vào thực hành đo đạc, xử lý số liệu và biên tập sản phẩm theo nội dung được huấn luyện. Sau thời gian huấn luyện, học viên cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kết quả 100% học viên đạt khá, giỏi.

Lãnh đạo, cán bộ học viện chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Đình Giảng chúc mừng các học viên đã hoàn thành tốt chương trình tập huấn. Đồng thời, mong muốn những kiến thức được trang bị tại học viện là cơ sở quan trọng để các học viên phát triển năng lực chuyên môn; sau khi trở về đơn vị tiếp tục tự học, tự nghiên cứu, thường xuyên cập nhật kiến thức, tích lũy kinh nghiệm; vận dụng linh hoạt kiến thức đã được học vào thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác chuyên ngành, góp phần xây dựng Hải quân Hoàng gia Campuchia ngày càng vững mạnh; trở thành cầu nối để tiếp tục vun đắp tình cảm tốt đẹp, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và hai quân đội Việt Nam - Camphuchia.