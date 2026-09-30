Gần 50% dân số trưởng thành đã có chữ ký số

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đạt 4,86 tỷ giao dịch

Ngày 30/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9 do Thứ trưởng Trần Trung Tính chủ trì.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong tháng 9 đã ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ ngày khai trương đến nay (từ năm 2020 đến 15/9/2026) đạt 4,86 tỷ giao dịch. Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15-65 tuổi) có chữ ký số đạt: 49,96% (34,575 triệu dân/ 69,2 triệu dân).

Tháng 9, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%. Đến ngày 15/9/2026, số tên miền quốc gia ".vn" duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu.

Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo thường kỳ tháng 9. Ảnh: PV

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ. Tháng 9/2026, Bộ KH&CN (Cục Sở hữu Trí tuệ) tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Tại họp báo, Bộ KH&CN cho biết dự thảo Luật Bưu chính sửa đổi với nhiều nội dung mới. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 52 điều. Dự thảo kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Bưu chính năm 2010, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển hạ tầng bưu chính, đáp ứng nhu cầu gửi nhận hàng hóa ngày càng tăng, thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính.

Dự thảo Luật làm rõ khái niệm dịch vụ bưu chính và các đặc trưng để phân định dịch vụ bưu chính với hoạt động vận tải, kho bãi, logistics. Theo đó, dịch vụ bưu chính được tổ chức, vận hành trên mạng bưu chính, bao gồm các công đoạn chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát bưu gửi và có thể gồm các công đoạn khác liên quan trực tiếp đến từng bưu gửi trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Dự thảo Luật định xác định phát triển mạng bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu phục vụ thương mại điện tử và kinh tế số. Trên cơ sở cách thức tổ chức hoạt động, dự thảo phân loại doanh nghiệp bưu chính thành doanh nghiệp vận hành mạng và doanh nghiệp không vận hành mạng để quy định điều kiện, quyền và nghĩa vụ phù hợp...

Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia

Bộ KH&CN cho biết, trong tháng 10, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 05 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng. Tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên hình thành nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, có sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, địa chỉ ứng dụng và khả năng huy động nguồn lực rõ ràng.

Triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; tiếp tục tái cấu trúc các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, làm rõ phạm vi, tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ, cơ chế quản lý và phương án chuyển tiếp, không làm gián đoạn nhiệm vụ đang thực hiện.

Phấn đấu hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ/cấp tỉnh; mở rộng ứng dụng AI hỗ trợ công vụ gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng.

Tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại khu vực đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW và Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia; hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục triển khai Kết luận số 51-KL/TW và Chiến lược SHTT đến năm 2030; tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng AI; nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia; hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Tại họp báo, Bộ KH&CN chính thức thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Sự kiện chính trị - xã hội quan trọng này sẽ diễn ra vào ngày 4/10/2026 tại Hà Nội. Năm nay, Ngày hội mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển toàn xã hội", thể hiện tinh thần chuyển dịch mạnh mẽ: đưa đổi mới sáng tạo từ một số lĩnh vực trọng điểm trở thành phong trào toàn dân, toàn diện, là điều kiện sống còn của doanh nghiệp và là tư duy kiến tạo của đội ngũ cán bộ. Chuỗi sự kiện trọng tâm bao gồm: Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, chia sẻ các thông điệp truyền cảm hứng từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng các mô hình khởi nghiệp thành công của sinh viên; Công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 – công cụ đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên KH&CN của từng tỉnh, thành phố. Trao Giải thưởng Sáng kiến khoa học 2026 (tôn vinh các nhà sáng chế không chuyên) và Giải thưởng Sách KH&CN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2026; Diễn đàn Tương lai KH&CN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số... Sự kiện có triển lãm với quy mô hơn 100 gian hàng với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ hàng đầu (Samsung, Meta...) và các định chế tài chính, ngân hàng. Tổ chức các diễn đàn chuyên đề như Diễn đàn ngành Ngân hàng, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo tiểu vùng sông Mê Kông.