Xã Phú Xuyên: Tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Những điểm mới của Nghị định số 338/2025/NĐ-CP được tuyên truyền, phổ biến cụ thể để các đối tượng thụ hưởng nắm bắt, thực hiện hiệu quả. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Theo đó, những nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm; mức vay, thời hạn, lãi suất, thủ tục làm hồ sơ vay vốn… qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội được truyền đạt chi tiết, giúp mọi người nắm bắt, hiểu rõ về Nghị định và các chính sách hiện hành.

Đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân xã Phú Xuyên tham gia hội nghị. Ảnh: PV

Những điểm mới của Nghị định về chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đã giúp các đối tượng thụ hưởng hiểu đúng, thực hiện đảm bảo thống nhất. Ngoài ra, một số khó khăn, vướng mắc thường gặp ở các tổ vay vốn cũng được đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Xuyên hướng dẫn, giải đáp cụ thể, góp phần nâng cao năng lực tín dụng ở cơ sở.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ở xã Phú Xuyên góp phần giúp các cơ quan, đơn vị liên quan, các đối tượng thụ hưởng áp dụng, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.