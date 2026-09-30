Toyota ghi nhận doanh số toàn cầu giảm tháng thứ bảy liên tiếp

Toyota cho biết doanh số toàn cầu trong tháng 8/2026 đạt 790.743 xe, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cũng giảm 5,9%, xuống còn 700.860 xe. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp doanh số ghi nhận mức tăng trưởng âm.

Toyota đối mặt thách thức lớn về doanh số và sản lượng

Trung Quốc tiếp tục là điểm yếu lớn nhất của Toyota. Doanh số tại thị trường này trong tháng đạt 118.449 xe, giảm tới 22,8% và đánh dấu tháng giảm thứ bảy liên tiếp. Tại Mỹ, thị trường lớn nhất của thương hiệu này, doanh số tháng 8 đã giảm 4,4%, đạt 215.556 xe.

Doanh số toàn cầu của Toyota trong tháng 8/2026 đạt 790.743 xe, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cũng giảm 5,9%, xuống còn 700.860 xe.

Doanh số tại Trung Đông giảm mạnh 37,5%, xuống còn 32.600 chiếc. Tại Nhật Bản, thương hiệu ghi nhận tin vui khi đạt 105.067 xe, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Toyota ghi nhận đã bán được 4.900 xe tại Việt Nam, giảm 9,4%. Kết quả trên bao gồm cả thương hiệu xe sang Lexus.

Toyota và nhiều hãng xe truyền thống đang đối mặt với thị trường ngày càng khó khăn tại Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với những khoản chi tiêu lớn.

Nhu cầu đối với xe điện tại các thị trường cũng diễn biến không đồng đều. Giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo thêm áp lực lên người tiêu dùng và ngành công nghiệp ôtô.

Trong khi đó, các hãng xe nội địa liên tục tung ra những mẫu xe điện mới với tốc độ nhanh và mức độ cạnh tranh cao. Nhu cầu đối với EV tại các thị trường cũng diễn biến không đồng đều. Giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo thêm áp lực lên người tiêu dùng và ngành công nghiệp ôtô.

Lời giải nào cho bài toàn doanh số và sản lượng của Toyota?

Hybrid hiện vẫn là một trong những lợi thế quan trọng của Toyota. Hồi đầu năm, hãng cho biết doanh số xe hybrid được dự báo vượt 5 triệu xe trong năm 2026, lần đầu tiên đạt mốc này.

Hybrid hiện vẫn là một trong những lợi thế quan trọng của Toyota. Chiến lược đa dạng hệ truyền động cũng giúp hãng duy trì vị thế tại Mỹ, nơi nhiều thương hiệu Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận.

Chiến lược đa dạng hệ truyền động cũng giúp Toyota duy trì vị thế tại Mỹ, nơi các mức thuế nhập khẩu cao gần như ngăn cản BYD và nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc tiếp cận thị trường.

Sản lượng tại Trung Quốc giảm 11,3%, trong khi Mỹ giảm 6,6%. Tại Nhật Bản, sản lượng giảm 1,7%, một phần do ảnh hưởng từ các đợt đình chỉ sản xuất sau trận động đất xảy ra tại đảo Kyushu ở miền nam nước này.

Kết quả tháng 8/2026 cho thấy Toyota vẫn có lợi thế từ chiến lược hybrid, nhưng áp lực chuyển dịch sang xe điện tại Trung Quốc đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với hãng.

Việc doanh số giảm tại nhiều thị trường chủ chốt cho thấy hãng vẫn đang chịu sức ép từ những biến động về nhu cầu, đặc biệt tại Trung Quốc, trong khi hoạt động sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất thường tại Nhật Bản.