Hà Nội tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn được kiên định theo hướng đạt mức hai con số, kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt yêu cầu rà soát tất cả các động lực tăng trưởng tại các cực tăng trưởng. Những thành phố lớn có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế. Vì vậy, Chính phủ đặc biệt quan tâm, nhấn mạnh các giải pháp và hướng đi nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Hà Nội là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao. Với GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22% - mức cao nhất trong 10 năm gần đây, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, để hoàn thành mục tiêu này, trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu tăng trưởng là rất cao. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, kịch bản tăng trưởng của thành phố đã có một số thay đổi; trong đó, đặt mục tiêu quý III tăng trưởng 12,54% và quý IV tăng trưởng 14,6%.

“Đây là yêu cầu rất cao, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm của thành phố. Qua rà soát, thành phố nhận thấy các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì, tuy nhiên mức độ đóng góp của các ngành chưa thật sự đồng đều”, ông Nguyễn Ngọc Tú cho hay.

Cụ thể, về công nghiệp, sản xuất tiếp tục duy trì đà tăng. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 8,96%, là mức tăng cao so với nhiều năm gần đây. Trong đó, một số ngành chủ lực tăng hai con số, như: điện tử, máy móc, kính và sản phẩm qua kính tăng 18,5%; sản phẩm cao su, plastic và sản xuất kim loại tăng khoảng 15%; vận tải tăng 12,8%; sản xuất đồ uống tăng 12,3%.

Về đầu tư xây dựng, đây là khu vực thành phố xác định là động lực cần tạo đột phá lớn nhất trong những tháng cuối năm. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh qua từng quý, trong đó, quý I tăng 10,5%, quý II tăng 18,6%. Đến ngày 21/9, tổng vốn đầu tư xã hội của thành phố Hà Nội theo số liệu thống kê sơ bộ đạt khoảng 194.000 tỷ đồng, đạt kịch bản đề ra cho quý III của thành phố.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 21/9, thành phố Hà Nội đã giải ngân 99.100 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán thành phố giao.

Bên cạnh đó, đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách, thành phố Hà Nội đang quyết tâm tháo gỡ để tạo điều kiện cho các dự án, nhà đầu tư triển khai. Từ đầu năm, thành phố Hà Nội có 321 dự án chậm triển khai; đến nay đã tháo gỡ được hơn 200 dự án và đang tiếp tục tập trung tháo gỡ cho các nhà đầu tư.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đối với thương mại, dịch vụ và tiêu dùng, đây tiếp tục là trụ cột và cũng là nhóm có khả năng tạo tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 518.000 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 115.300 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu du lịch, lữ hành tăng 16,5%; vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát tăng tới 22,8%.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ (trong ảnh) và nút giao Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, để đạt kịch bản tăng trưởng từ 11% trở lên, tại cuộc họp của Bộ Tài chính trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát thông tin, số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP năm 2026 mới đây, Thành phố Hà Nội kiến nghị một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện. Cụ thể, về công tác thống kê và đánh giá tăng trưởng, Sở Tài chính Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện phương pháp và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan đầu tư và các cơ sở dữ liệu liên quan. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tích cực tiếp tục thống kê, bổ sung các dữ liệu có thể chưa được đánh giá đầy đủ trong công tác thống kê.

Bên cạnh đó, thành phố kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét thêm nội dung liên quan đến việc xác định tỷ lệ điều tiết đối với nguồn lực của thành phố, qua đó tiếp tục tạo động lực để Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn trên địa bàn, trong đó có các công trình trọng điểm.

Về những khó khăn hiện nay, đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Hà Nội nhận thấy, cũng như tình hình chung của cả nước, việc huy động nguồn lực; trong đó, có nguồn lực tín dụng, đang gặp nhiều khó khăn. Đây là nội dung thành phố đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ tiếp tục quan tâm, chia sẻ và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng.

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, nguyên Trưởng Khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính nhận định, mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm là thách thức lớn của Hà Nội và để đạt mức tăng 13,44% trong 6 tháng, Hà Nội phải tập trung mạnh vào các động lực tăng trưởng.

Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, một trong những vấn đề cần quan tâm là đẩy mạnh đầu tư công. Đây không chỉ là nguồn lực trực tiếp cho phát triển hạ tầng mà còn tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thu hút thêm các nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, Hà Nội cần tập trung đưa các nguồn lực vào nền kinh tế nhanh chóng, hiệu quả, ưu tiên những lĩnh vực, dự án có khả năng tạo ra giá trị và năng lực sản xuất mới. Cùng với đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thành phố cần tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.