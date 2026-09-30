Dự báo giá khí đốt mùa Đông hạ nhiệt

Nhà máy nhiệt điện đồng phát Linden (Linden Cogeneration Plant) tại thành phố Linden, bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Việc giá khí đốt hạ nhiệt vào những tháng cao điểm - từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau - được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí sưởi ấm và kìm hãm giá điện, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh áp lực lạm phát chung vẫn dai dẳng. Hiện các nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt đang cung cấp khoảng 40% tổng sản lượng điện năng của nền kinh tế số một thế giới.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), giá các hợp đồng khí đốt kỳ hạn giao từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 hiện dao động trung bình ở mức 3,49 USD/triệu đơn vị nhiệt độ Anh (mmBtu), giảm đáng kể so với mức 3,96 USD/mmBtu ghi nhận vào cùng kỳ mùa Đông 2025 - 2026. Ở thời điểm hiện tại, giá khí đốt kỳ hạn đang được giao dịch quanh mốc 3,04 USD/mmBtu.

Trong khi đó, sản lượng khí đốt của Mỹ đang trên đà thiết lập kỷ lục năm thứ hai liên tiếp, ước tính tăng khoảng 4% so với mức đỉnh lịch sử 107,6 tỷ ft3/ngày (khoảng 3,05 tỷ m3/ngày) của năm 2025, giúp lượng khí đốt lưu kho được duy trì ở mức rất dồi dào trước khi bước vào mùa tiêu thụ cao điểm. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng khí tồn kho đã liên tục vượt mức trung bình kể từ tháng 3 và hiện cao hơn khoảng 3% so với mức thông thường vào thời điểm này hằng năm.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, sự xuất hiện của hiện tượng El Nino mạnh được dự báo sẽ khiến nhiệt độ ấm hơn thông thường tại các thị trường sưởi ấm trọng điểm ở miền Bắc nước Mỹ, qua đó kìm hãm nhu cầu khí đốt từ các hộ gia đình và doanh nghiệp thương mại. El Nino là hiện tượng nước biển ấm lên bất thường ở vùng xích đạo và phía Đông Thái Bình Dương.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng đà sụt giảm của giá khí đốt sẽ phần nào được kìm hãm nhờ xuất khẩu và tiêu thụ điện nội địa tăng trưởng. Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trong mùa Đông này dự kiến sẽ tăng trung bình từ 1,5 đến 2,0 tỷ ft3/ngày so với năm ngoái. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng vọt, đặc biệt là sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), có thể đẩy nhu cầu khí đốt trong ngành điện tăng thêm khoảng 0,5 đến 1,0 tỷ ft3/ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng nhận định mức tăng này khó có thể bù đắp hoàn toàn lượng suy giảm nhu cầu nếu mùa Đông diễn ra ấm áp trên diện rộng.