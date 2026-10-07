Lãnh đạo phường Kỳ Lừa đối thoại với Nhân dân

Tại hội nghị đối thoại, lãnh đạo UBND phường đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường trong 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị

Lãnh đạo UBND phường thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật như: kinh tế duy trì tăng trưởng; thương mại, dịch vụ, du lịch chuyển biến tích cực; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 485,7 tỷ đồng, đạt 254,9% dự toán tỉnh và 231,4% dự toán phường. Công tác quản lý và hạ tầng đô thị; quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường; tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân được chăm lo kịp thời, đầy đủ; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được đảm bảo. Phường triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng; sắp xếp bộ máy tinh gọn; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, dân vận; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân…

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường lắng nghe ý kiến của người dân tại hội nghị đối thoại

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trong chương trình, người dân đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường các nội dung như: nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ làm sân thể thao tại khối Tam Độ; xây mới tuyến mương tại khối Gia Cát; quan tâm thực hiện chế độ đối với người hoạt động ở khối; việc xin hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn; làm căn cước cho trẻ em; cấp giống cây lâm nghiệp…

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị đối thoại

Các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các phòng chuyên môn của phường tiếp thu, giải trình, làm rõ tại hội nghị.

Qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường lắng nghe ý kiến của người dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, ngày 9/10, Đảng ủy, UBND phường Kỳ Lừa tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường với Nhân dân.