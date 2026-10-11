Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác đối ngoại nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh.

Phóng viên (PV): Thưa bà, xin bà cho biết những kết quả trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp sau 1 năm TP Hồ Chí Minh sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu?

Bà Hà Thanh: Sau hơn một năm thực hiện việc hợp nhất ba địa phương TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành TP Hồ Chí Minh mới, có thể nói công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố đã bước sang một không gian hoạt động mới, rộng lớn hơn cả về địa bàn, đối tác và dư địa phát triển. Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là công tác đối ngoại nhân dân có thêm nhiều điều kiện và thế mạnh mới. Khi những nguồn lực của các địa phương cũ được hội tụ trong một không gian Thành phố thống nhất mới, công tác đối ngoại nhân dân có thêm dư địa rộng lớn để phát huy hiệu quả.

Kết quả đầu tiên là, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và các tổ chức thành viên của ba địa phương đã từng bước được hợp nhất, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức thành công vào ngày 29-7-2026. Đây không chỉ là việc kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, mà còn thể hiện việc các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân của ba địa phương trước đây đã thực sự về chung một mái nhà, cùng thống nhất mục tiêu, chương trình và phương thức hoạt động cho giai đoạn mới.

Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại nhân dân đã từng bước được mở rộng trên toàn địa bàn Thành phố mới, mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân. Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tăng cường các cuộc gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động hữu nghị và kết nối với các đối tác quốc tế tại các khu vực thuộc địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Qua những hoạt động đó, bạn bè quốc tế từng bước hiểu rõ hơn về sự đa dạng của TP Hồ Chí Minh mới, từ một trung tâm đô thị lớn đến các vùng công nghiệp, cảng biển, du lịch và kinh tế biển. Một ví dụ tiêu biểu là Hội nghị liên tịch lần thứ IV giữa Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam, được tổ chức thành công tại phường Vũng Tàu vào tháng 5-2026.

Sau hơn một năm, có thể nói công tác đối ngoại nhân dân đã từng bước mở rộng trên không gian toàn Thành phố, kết nối mạng lưới, đối tác và thế mạnh của ba địa phương, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về TP Hồ Chí Minh với các nguồn lực, diện mạo và tiềm năng mới. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đưa các hoạt động từ giao lưu, gặp gỡ sang hợp tác ngày càng cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân, qua đó góp phần hình thành một không gian đối ngoại nhân dân tương xứng với tầm vóc của Thành phố.

PV: Trong giai đoạn mới, công tác đối ngoại nhân dân có vai trò gì trong quá trình xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh?

Bà Hà Thanh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, khó lường, nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tôi cho rằng công tác đối ngoại nhân dân có một lợi thế rất riêng, đó là khả năng kết nối giữa người với người, kết nối các tổ chức xã hội và cộng đồng, qua đó xây dựng sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị bền vững. Đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, mà còn là một kênh quan trọng để phát huy “quyền lực mềm”, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời đưa tiếng nói, tình cảm và những giá trị của TP Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Từ tháng 7-2025 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 170 sự kiện đối ngoại nhân dân. Các hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao lưu văn hóa, giáo dục, phát triển bền vững, nhân đạo, đoàn kết quốc tế, các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao, trao đổi đoàn và kết nối hợp tác; qua đó tiếp tục mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác của Thành phố.

Nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn số lượng hoạt động là việc nâng cao chất lượng và sự chuyển biến trong tư duy làm đối ngoại nhân dân. Nếu trước đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng quan hệ, xây dựng và củng cố tình hữu nghị, thì trong giai đoạn mới chúng tôi xác định phải tiến thêm một bước, đó là đưa tình hữu nghị trở thành hợp tác, đưa mạng lưới quan hệ trở thành nguồn lực và chuyển hóa sự tin cậy thành những giá trị thiết thực phục vụ phát triển Thành phố. Đây cũng chính là sự chuyển đổi mà Liên hiệp đang hướng tới, từ “giao lưu hữu nghị” sang “hữu nghị gắn với hợp tác và phát triển”.

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là để mỗi mối quan hệ hữu nghị không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết và tình cảm tốt đẹp, mà ngày càng trở thành nền tảng cho hợp tác; mỗi mạng lưới bạn bè quốc tế có thể trở thành một nguồn lực; và mỗi hoạt động đối ngoại nhân dân đều góp phần, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc tế của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trồng 1.000 cây xanh và khánh thành công trình “Vườn cây hữu nghị” tại xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh.

PV: TP Hồ Chí Minh đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ với Luật Phát triển đô thị. Liên hiệp có phương hướng, giải pháp gì cho công tác đối ngoại nhân dân để sẵn sàng phát triển cùng Thành phố?

Bà Hà Thanh: Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 1-10-2026) đã mở ra một không gian phát triển rất lớn cho TP Hồ Chí Minh. Theo tôi, ý nghĩa quan trọng của Luật vừa là các cơ chế, chính sách đột phá, vừa là điều kiện để Thành phố phát huy mạnh mẽ hơn các nguồn lực xã hội, nguồn lực tri thức, khoa học - công nghệ và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển. Luật tạo thêm “đường băng” cho Thành phố phát triển; để cất cánh mạnh mẽ, ở khía cạnh đối ngoại nhân dân, tôi nghĩ cần thêm “lực nâng” từ niềm tin, sự hiểu biết và sự đồng hành của bạn bè quốc tế. Đây chính là không gian mà theo tôi, công tác đối ngoại nhân dân có thể và cần đóng góp.

Để thực hiện mục tiêu đó, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp và các tổ chức thành viên tập trung vào 4 nhóm công tác trọng tâm.

Thứ nhất là tiếp tục làm sâu sắc công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Thứ hai là nâng cao hiệu quả công tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, biến nguồn lực quốc tế thành những chương trình phục vụ trực tiếp cho người dân và sự phát triển của Thành phố.

Thứ ba là tăng cường thông tin đối ngoại và phát huy mạnh hơn “quyền lực mềm” của TP Hồ Chí Minh.

Thứ tư là phát huy nguồn lực cộng đồng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia, trí thức trẻ và cộng đồng quốc tế đang gắn bó với Thành phố.

Luật Phát triển đô thị trao cho Thành phố thêm nhiều cơ chế, chính sách và không gian mới tạo động lực phát triển; còn công tác đối ngoại nhân dân phải góp phần mở rộng không gian quan hệ, xây dựng lòng tin, kết nối con người, tri thức và nguồn lực quốc tế để phục vụ những mục tiêu phát triển cụ thể của Thành phố, đồng thời chuyển những quan hệ đó thành kết quả thiết thực. Với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố và các tổ chức thành viên, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng trong giai đoạn mới, mỗi mối quan hệ hữu nghị có thể trở thành một cây cầu hợp tác, mỗi mạng lưới đối tác có thể trở thành một nguồn lực, và mỗi hoạt động đối ngoại nhân dân đều góp phần thiết thực vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

PV: Xin cảm ơn bà!