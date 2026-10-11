Hơn 1.000 người tham dự đêm hội 'Sắc màu Đắk Lắk - Hội tụ và lan tỏa'

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Hội Nông dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia chuỗi sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc đêm hội.

Các đại biểu tham dự đêm hội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của Hội LHPN, Hội Nông dân, các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; thưởng thức phần trình diễn áo dài và trang phục dân tộc chủ đề “Sắc màu Đắk Lắk - Hội tụ và lan tỏa” do 200 diễn viên, người mẫu không chuyên, là những cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân, nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ trong lực lượng vũ trang thực hiện.

Phần trình diễn áo dài và trang phục dân tộc do những cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân, nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ trong lực lượng vũ trang thực hiện.

Phần trình diễn áo dài và trang phục dân tộc được dàn dựng thành ba chương liền mạch: “Cội nguồn sắc Việt”, “Hội tụ sắc màu”, “Lan tỏa”, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và trang phục dân tộc; quảng bá giá trị văn hóa truyền thống; tạo không gian giao lưu, kết nối, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ, người nông dân Đắk Lắk trong thời kỳ mới.

Tại đêm hội, Câu lạc bộ KOL-KOC Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ và bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ đầu tiên do bà Lương Thị Thúy Anh, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk làm Chủ tịch. Câu lạc bộ có vai trò quy tụ người sáng tạo nội dung chân chính, nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng số và đạo đức nghề nghiệp; bảo hộ thành viên bằng kiểm tra sản phẩm, tư vấn pháp lý; kết nối KOCs với vùng trồng và sàn thương mại điện tử.

Bà Lương Thị Thúy Anh cam kết: “Đến hết năm 2027, Câu lạc bộ sẽ đào tạo 500 KOCs (những người tiêu dùng chủ chốt, được cộng đồng mạng tin theo) đa lĩnh vực, hình thành 200 KOCs farm (mô hình nuôi dưỡng, đào tạo và quản lý đội ngũ KOCs), đưa 100 sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử; 100% sản phẩm thành viên giới thiệu được kiểm tra nguồn gốc. Nông sản của bà con nông dân sẽ được đưa lên Shop Thương Việt do MVOT Group vận hành để bán ra cả nước, KOCs địa phương hưởng hoa hồng trên từng đơn hàng thành công”.

Dịp này, Hội Nông dân, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (DIHUB) và Học Viện huấn luyện năng suất PCA ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược “Đồng hành phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030” trên các lĩnh vực, từ đào tạo năng lực số, ươm tạo khởi nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, đến xúc tiến thương mại và tham mưu chính sách.