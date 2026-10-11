Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp 70 năm

Tối ngày 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đibộ Hồ Gươm, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ kỷniệm 70 năm Ngày truyền thống (15/10/1956-15/10/2026), đón nhận Huân chương Laođộng hạng Nhất và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 cán bộ Hộitiêu biểu, xuất sắc.

Dự buổi lễcó sự tham dự của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trungương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạocác ban, bộ, ngành Trung ương, cán bộ Hội qua các thời kỳ và hơn 3.000 hộiviên, thanh niên.

Đây là dịpnhìn lại hành trình bảy thập kỷ xây dựng, trưởng thành của tổ chức Hội, đồng thờighi nhận đóng góp của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh sự ra đời và phát triển của Hội luôn gắn liền với lịch sử dân tộc. Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi tổ chức Hội không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết và tập hợp thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình (Ảnh: Phan Chính)

Theo đồngchí Nguyễn Kim Quy, truyền thống của Hội được hun đúc từ tinh thần yêu nước, ýchí đấu tranh giành độc lập và khát vọng cống hiến của nhiều thế hệ. Từ nhữngphong trào như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đến các chương trình tình nguyện,lập thân, lập nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thanh niên luôn tìm thấy cách đónggóp phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử.

Bảy thậpkỷ đoàn kết, phát huy sức trẻ

Đượcthành lập ngày 15/10/1956, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từng bước khẳng địnhvai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên ViệtNam yêu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị củaĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội trở thành nơi kết nối những người trẻkhác nhau về nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, dân tộc và tôn giáo, cùng hướng tới mụctiêu chung vì đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam. (Ảnh: Phan Chính).

Trong nhữngnăm kháng chiến, thanh niên hai miền Nam - Bắc vừa tham gia chiến đấu, vừa laođộng sản xuất, học tập và phục vụ tiền tuyến. Sau ngày đất nước thống nhất, việchợp nhất các lực lượng thanh niên tiếp tục mở rộng nền tảng đoàn kết trên phạmvi cả nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, nội dung và phương thức hoạt động của Hộidần đa dạng hơn, gắn với nhu cầu học nghề, việc làm, khởi nghiệp và phát triểncủa thanh niên.

Một dấu ấnnổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đưa tinh thần yêu nước đến gần hơnvới đời sống thường ngày. Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, tình yêu Tổ quốc có thểđược thể hiện qua nhiều việc làm cụ thể, từ học tập, lao động sáng tạo, giữ gìnvăn hóa đến bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo và hỗ trợ cộng đồngkhó khăn.

Đến nay,Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, cùng cácđơn vị trực thuộc và tổ chức thành viên tập thể. Mạng lưới này quy tụ nhiều lựclượng, từ doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, trí thức trẻ đến thanh niên côngnhân, nông dân, văn nghệ sĩ, thanh niên trong lực lượng vũ trang và thanh niênViệt Nam ở nước ngoài.

Ghi nhậnnhững thành tích trong tổ chức và triển khai các chương trình an sinh xã hội,góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dựđược Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm70 năm Ngày truyền thống.

Phần thưởnglà sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên vàthanh niên. Đồng thời, đây cũng là động lực để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của ngườitrẻ.

Từ truyềnthống đến trách nhiệm trong giai đoạn mới

Cùng vớilễ kỷ niệm, Trung ương Hội trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70cán bộ Hội tiêu biểu. Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịchđầu tiên của Hội, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong côngtác Hội và phong trào thanh niên.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026 cho cán bộ Hội tiêu biểu. (Ảnh: Phan Chính)

Theo đồngchí Nguyễn Kim Quy, các cán bộ được vinh danh là những đại diện cho đội ngũ cánbộ Hội trên cả nước, có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổchức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số vàchăm lo cho thanh thiếu nhi tại những địa bàn còn khó khăn.

Đồng chíbày tỏ mong muốn những cá nhân được tuyên dương tiếp tục giữ vững nhiệt huyết,chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các cán bộ trẻ, qua đó lan tỏa những mô hình hiệuquả trong toàn hệ thống.

Trước đó,trong hai ngày 10 và 11/10, nhiều hoạt động chào mừng đã diễn ra tại Hà Nội. Chặng7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vớinghi thức chào cờ, rước đuốc và đồng diễn semaphore. Triển lãm 70 năm Hội Liênhiệp Thanh niên Việt Nam giới thiệu những dấu mốc lịch sử, phong trào, côngtrình và sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên.

Gala“Thanh niên sống đẹp” năm 2026 tuyên dương 15 gương thanh niên tiêu biểu, mỗingười được trao phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Sáng 11/10, Liên hoan cácnhóm nhảy thanh niên, sinh viên thu hút 22 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng,học viện và trung học phổ thông, tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuậtcho giới trẻ.