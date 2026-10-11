Tuyến đường ở TP.HCM ngập nửa mét suốt 3 giờ vì triều cường

Chiều 11/10, triều cường dâng cao khiến đường Rạch Cùng, phường Bình Đông, TP.HCM, chìm trong nước. Nhiều đoạn ngập khoảng 0,5 m, có nơi nước lên gần đầu gối người lớn, ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt của các hộ dân

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews nước bắt đầu dâng trên đường Rạch Cùng từ khoảng 16h. Mực nước tăng dần, phủ kín mặt đường và tràn vào một số nhà dân, khiến người dân phải theo dõi tình hình để chủ động ứng phó.

Đến 17h, nước dâng cao, nhiều đoạn đường ngập sâu gần nửa mét. Mặt đường trở thành "biển nước" khiến người đi bộ khó quan sát những vị trí trũng và người điều khiển xe máy phải thận trọng khi di chuyển.

Người dân tại khu dân cư ven đường Rạch Cùng phải lắp tấm chắn trước cửa, đồng thời bật máy bơm liên tục để ngăn nước triều tràn vào nhà.

Không chỉ gây ngập đường, nước còn tràn qua cửa, vào khu vực sinh hoạt của một số hộ dân trên đường Rạch Cùng. Người dân phải tìm cách hạn chế nước vào nhà, đồng thời di chuyển đồ đạc lên vị trí cao để tránh bị ngâm nước.

"Mỗi năm nước dâng cao tràn vào nhà khiến nhiều đồ đạc như bàn ghế, tủ bị ngâm nước, hư hỏng hết năm nào cũng vậy. Gia đình tôi đã ba lần nâng nền nhà để chống ngập, nhưng nước vẫn tiếp tục tràn vào mỗi khi triều lên", bà Ngọc Mỹ (57 tuổi, nhà số 138) cho biết.

Mực nước có thời điểm dâng gần nửa mét, khiến nhiều xe máy bị ngập phần bánh và thân xe phía dưới. Người dân phải cân nhắc khi di chuyển qua đoạn đường ngập sâu để hạn chế rủi ro cho phương tiện.

Nước dâng cao khiến rác thải sinh hoạt trôi nổi trên mặt đường, theo dòng nước len vào khu dân cư. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn khiến việc đi lại, vệ sinh nhà cửa của người dân gặp nhiều khó khăn sau khi nước rút.

Có nơi nước triều dâng cao tràn qua mặt đường, tạo thành dòng chảy xiết len vào khu vực trũng thấp hơn.

Lo ngại xe máy bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập sâu, một số người dân chọn xe đạp để di chuyển và mua các vật dụng cần thiết. Phương tiện này giúp họ chủ động hơn trong việc đi lại giữa dòng nước, khi nhiều đoạn đường vẫn ngập gần nửa mét.

Nhiều trẻ em thích thú vui đùa, bơi lội, bắt cá giữa dòng nước ngập trên đường.

Tại bến phà Phú Định, phía bờ đường Rạch Cùng (phường Bình Đông), nước triều dâng cao khiến việc đưa xe máy lên phà gặp nhiều khó khăn. Trong khi nước phủ kín khu vực tiếp giáp giữa đường và bến phà.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 10/10, mực nước tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một đều vượt báo động III. Triều cường được dự báo tiếp tục dâng trong hai ngày 11-12/10, làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông.