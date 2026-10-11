Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thùy Chi

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cùng hơn 3.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên...

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, từ ngày 8 đến ngày 15/10/1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên, lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 15/10, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ đến dự. Người căn dặn: "Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, để mình làm chủ mai sau".

Từ buổi đầu ấy, Hội đã xác định tinh thần đoàn kết rộng rãi, lâu dài; chân thành, thân ái giúp đỡ nhau; tôn trọng các tổ chức thành viên, cùng bàn bạc để thống nhất hành động. Đó là nền tảng để những người trẻ khác nhau về dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống tìm thấy sự gắn bó trong một tổ chức chung.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên từng bước khẳng định vai trò đoàn kết các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" - đồng chí Nguyễn Kim Quy nói. Ảnh: Thùy Chi

Trải qua 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Mỗi hội viên, mỗi tổ chức, mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, cùng tạo nên sức sống của Hội từ cơ sở đến Trung ương và làm nên một cộng đồng thanh niên ngày càng rộng mở, gắn bó và giàu sức cống hiến.

Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã làm nên sự trưởng thành của Hội. Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 và trong dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống này, Hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là sự ghi nhận cao quý đối với những cống hiến của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước; đồng thời là lời nhắc mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải gìn giữ sự chân thành, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với thanh niên với đất nước trong từng việc làm, từng hoạt động" - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Thùy Chi

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Thùy Chi

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, trong những ngày qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Hội triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, tập trung tôn vinh đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; chăm lo, đồng hành với thanh niên và tạo môi trường phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng.

Đại nhạc hội với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thùy Chi

Theo đó, trong hai ngày 10 và 11/10/2026, tại Hà Nội, nhiều hoạt động cấp Trung ương được tổ chức, gồm Chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 và Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, sinh viên với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam”.

Tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, diễn ra chiều 10/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương. Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Sáng 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, sinh viên thu hút 22 nhóm tham dự, góp phần tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tự tin và khả năng sáng tạo của thanh niên, sinh viên.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên; củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.