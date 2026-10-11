VKSND TP Quảng Ninh phối hợp tham vấn, góp ý hai dự thảo luật, nghị quyết

Đồng chí Đặng Đình Vang, Phó Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh phát biểu đề dẫn và gợi mở những nội dung cần thảo luận tại Hội nghị.

Ngày 9/10, tại trụ sở VKSND TP Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và VKSND TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với hai dự thảo do VKSND tối cao chủ trì soạn thảo, trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Quảng Ninh và đồng chí Đặng Đình Vang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ thành phố; các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo, cán bộ các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND TP Quảng Ninh và lãnh đạo các VKSND khu vực.

Mội số đơn vị tham luận tại hội nghị.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Đặng Đình Vang gợi mở những nội dung trọng tâm cần thảo luận. Đại diện lãnh đạo Phòng 2 và Phòng 3, VKSND TP Quảng Ninh trình bày báo cáo về những điểm mới, sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự và ban hành nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Hội nghị ghi nhận 12 ý kiến đóng góp, tập trung vào những vấn đề gắn với thực tiễn hoạt động tố tụng và yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp luật.

Các đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, công an cấp xã, gia đình người bị truy tố, người phạm tội và kiểm sát viên; đồng thời làm rõ vai trò giám sát của MTTQ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Quảng Ninh kết luận Hội nghị.

Đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các ý kiến quan tâm đến việc bổ sung, điều chỉnh quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật của vụ án và việc tống đạt văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.

Với dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các đại biểu góp ý về việc phân loại tài sản liên quan đến tội phạm, vật chứng và chứng cứ.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, các ý kiến đóng góp sâu sắc, bám sát thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Các nội dung tiếp thu tại hội nghị tham vấn, lấy ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác để báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến khai mạc vào ngày 17/10/2026. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật. Qua đó nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, củng cố vững chắc Quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.