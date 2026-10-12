HĐND xã Phú Túc điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công

Tại kỳ họp, UBND xã trình 6 tờ trình về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; phê duyệt danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Văn Chi

Trong đó, kinh phí thực hiện chương trình phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn xã là hơn 116 triệu đồng từ ngân sách Trung ương, phục vụ công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở, cai nghiện, quản lý sau cai và tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo tình hình sử dụng hơn 20,2 tỷ đồng ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu đợt 4, phục vụ các nhiệm vụ như thực hiện chính sách tiền lương, bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ giáo dục, y tế và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND xã, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền.