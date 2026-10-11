Lễ kỷ niệm có sự tham dự của: Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long – Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện các thế hệ cán bộ Hội.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội gắn liền với lịch sử dân tộc. Qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tình nguyện, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Hội hiện có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể. Đây là lực lượng góp phần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, trưởng thành và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005. Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, tổ chức Hội tiếp tục được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đổi mới hoạt động, phát huy vai trò thanh niên

Đề cập nhiệm vụ trong giai đoạn mới, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao tri thức, bản lĩnh và năng lực sáng tạo của thanh niên. Theo anh, niềm tự hào về truyền thống cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Các đại biểu thanh niên tham dự chương trình.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần mà đất nước kỳ vọng ở thanh niên là: “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Quán triệt định hướng này, Chủ tịch T.Ư Hội cho rằng, các cấp bộ Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người trẻ.

70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Các phong trào thanh niên cần gắn với nhu cầu thực tiễn, khuyến khích hội viên tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng, phát huy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội. Hội cũng cần triển khai các chương trình hành động của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau 70 năm, việc tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động được xác định là yêu cầu quan trọng để Hội nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên, tạo điều kiện cho người trẻ phát huy năng lực, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.