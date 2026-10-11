Dự báo thời tiết ngày 12/10: Miền Bắc trời đẹp, ban ngày hửng nắng
Ngày 12/10, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết đẹp với trạng thái có mây, đêm không mưa, ban ngày trời hửng nắng tạnh ráo. Mức nhiệt đỉnh điểm trong ngày đạt 31–33 độ C, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm hạ nhanh xuống mức 22–24 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa vài nơi; riêng TP.Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông . Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1210-mien-bac-troi-dep-ban-ngay-hung-nang-post363587.html