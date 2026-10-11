Tôn vinh 100 “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Ảnh: VGP

Tham dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đại diện hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

Chương trình “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” là sự kiện tôn vinh cấp quốc gia do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiên phong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hội nhập quốc tế, thực hiện trách nhiệm xã hội và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Nam

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh: Những doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh năm 2026 đại diện cho tinh thần doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới “Liêm chính - Sáng tạo - Bản lĩnh - Hội nhập - Phát triển bền vững”, cùng lan tỏa hình ảnh doanh nhân Việt Nam yêu nước, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về địa chính trị, kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và khát vọng vươn lên.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Nam

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” được VCCI định kỳ xét chọn từ năm 2005. Qua 9 lần tổ chức đã có 860 lượt doanh nhân được vinh danh.

Năm 2026, chương trình lựa chọn 100 doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tôn vinh những doanh nhân nổi bật trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững và một số lĩnh vực khác.

Đây là những doanh nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Các doanh nhân được tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 phải đáp ứng nhiều tiêu chí, qua các vòng đánh giá nghiêm túc, khách quan của Hội đồng xét danh hiệu gồm các thành viên đại diện các bộ, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan.

Doanh nhân Mai Xuân Thông, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Ảnh: Hoàng Nam

Với những thành tích nổi bật trong xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh, nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, doanh nhân Mai Xuân Thông, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung vinh dự là 1 trong số 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại chương trình.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo của doanh nhân trong dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” không chỉ là sự ghi nhận mà còn tạo động lực để các doanh nhân tiếp tục phấn đấu, xây dựng bản lĩnh kinh doanh và gắn danh hiệu với tinh thần tiên phong của doanh nhân, kết nối cộng đồng doanh nghiệp; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, lan toả khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.