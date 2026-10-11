Gia Lai đặt mục tiêu 100% xã, phường có tuyến đường văn minh giao thông

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua "Văn minh giao thông tỉnh Gia Lai" giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030, mỗi xã, phường có ít nhất một tuyến đường tiêu biểu về văn minh giao thông

Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2025. Phong trào hướng đến thông điệp "Thượng tôn pháp luật - Nhường nhịn, trách nhiệm - An toàn cho mình, bình yên cho mọi người".

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng các mô hình văn minh giao thông gắn với điều kiện thực tế tại địa phương. UBND tỉnh yêu cầu 100% xã, phường xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình, phần việc hoặc hoạt động cụ thể, ưu tiên tại khu dân cư, trường học, chợ, khu du lịch, các tuyến đường có mật độ giao thông cao và những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm.

Các mô hình được khuyến khích triển khai gồm "Cổng trường an toàn, văn minh", "Tuyến đường văn minh, an toàn", "Khu dân cư văn hóa giao thông" và "Đoạn đường tự quản về an toàn giao thông". Đến năm 2028, ít nhất 70% xã, phường phải có một tuyến đường, khu dân cư hoặc khu vực công cộng tiêu biểu về văn minh giao thông. Tỷ lệ này phấn đấu đạt 100% vào năm 2030.

Phong trào cũng tập trung vận động người dân chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia hoặc chất ma túy, không sử dụng điện thoại khi lái xe; đồng thời không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không phóng nhanh, vượt ẩu.

Bên cạnh việc chấp hành quy định, người tham gia giao thông được vận động xây dựng văn hóa ứng xử, biết nhường nhịn, tôn trọng người đi bộ, người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Khi xảy ra va chạm, cần bình tĩnh, lịch sự, không gây gổ, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực; chủ động hỗ trợ người bị tai nạn trong khả năng và điều kiện cho phép.

Đối với hoạt động vận tải, tỉnh hướng đến xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ an toàn, trách nhiệm, lịch sự và thân thiện; yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định về đón, trả khách, niêm yết và bán đúng giá cước. Các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao thông và kỹ năng xử lý tình huống; các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mô hình bảo đảm an toàn giao thông trong trường học.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu, hướng dẫn triển khai đánh giá chất lượng phương tiện và người lái thông qua mã QR bố trí trên phương tiện hoặc tại vị trí phù hợp, tạo điều kiện để hành khách phản hồi về tình trạng phương tiện, chất lượng phục vụ, thái độ của lái xe và việc chấp hành quy định an toàn giao thông. Tỉnh cũng dự kiến xây dựng mô hình "Doanh nghiệp vận tải văn minh, an toàn tiêu biểu", lựa chọn từ 5-10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách để triển khai.

Gia Lai sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Cùng với tuyên truyền, vận động, Gia Lai sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là những hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông và vi phạm trong kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các địa phương cũng có trách nhiệm rà soát những vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý; tăng cường quản lý trật tự công cộng, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại khu vực trường học, chợ và điểm du lịch.

Phong trào được triển khai từ năm 2026 - 2030. Năm 2028, tỉnh sẽ sơ kết, đánh giá kết quả giai đoạn đầu để điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp và nhân rộng các mô hình hiệu quả; dự kiến tổng kết phong trào trong quý III/2030.