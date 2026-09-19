Lãnh án vì 'nói chuyện' bằng dao

Bị cáo Bằng tại phiên tòa.

Chiều 10-3-2025, Bằng hẹn Danh đến khu vực ngã tư đường liên xã thuộc thôn 9 (xã Phúc Trạch) để giải quyết. Gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát và Bằng dùng dao chém Danh 2 nhát gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%. Sau khi gây án, Bằng đến Công an xã Phúc Trạch đầu thú và giao nộp con dao. Theo kết luận giám định, con dao Bằng sử dụng gây án thuộc danh mục dao có tính sát thương cao. Ngày 18-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã tuyên xử bị cáo Cao Văn Bằng 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.