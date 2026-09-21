Công an phường Thanh Khê tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy tại khu dân cư

Các khu dân cư ký cam kết trong công tác phòng, chống ma túy.

Tại các buổi tuyên truyền, người dân được cung cấp những kiến thức thiết thực về các quy định của pháp luật trong phòng, chống ma túy; nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tệ nạn ma túy; tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy mới, các chất hướng thần và những hình thức lôi kéo, ngụy trang ngày càng tinh vi, có nguy cơ tác động đến thanh thiếu niên.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, hoạt động còn góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong quản lý, giáo dục con em; chủ động nhận diện, phòng ngừa và kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy; hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.