Sập mỏ vàng ở Sudan, hơn 30 người thương vong

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ sập một mỏ vàng khai thác theo phương thức truyền thống ở khu vực Wadi Halfa, miền Bắc Sudan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vụ việc xảy ra tối 19-9 tại khu vực Awny, gần biên giới Sudan - Ai Cập. Đến sáng 20-9, lực lượng cứu hộ đã đưa được các nạn nhân ra khỏi hiện trường, song công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được triển khai và số thương vong có thể còn tăng.

Nhân chứng cho biết hoạt động cứu hộ chủ yếu do các công nhân tự thực hiện trong điều kiện thiếu thốn thiết bị.

Khai thác vàng thủ công, quy mô nhỏ là nguồn sinh kế của hàng triệu người Sudan, nhưng thường diễn ra tại các mỏ không chính thức với điều kiện lao động nguy hiểm, dễ xảy ra sập hầm và nhiễm độc hóa chất.

Vụ việc diễn ra chỉ 1 tuần sau tai nạn tương tự tại Nam Kordofan khiến ít nhất 82 người thiệt mạng.

Vàng hiện đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế Sudan, đồng thời là nguồn tài chính của các bên trong xung đột kéo dài từ năm 2023, góp phần làm gia tăng tình trạng khai thác và buôn lậu.