Ô tô bất ngờ lao vào đám đông tại lễ hội, ít nhất 6 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 19/9 (giờ địa phương) tại khu vực tổ chức St-Tite Western Festival, một lễ hội diễn ra ở Quebec, Canada. Một chiếc ô tô bất ngờ lao vào nhiều người đang có mặt tại khu vực lễ hội, khiến ít nhất 6 người bị thương.

Theo cảnh sát địa phương, sau khi phương tiện đâm vào những người tham dự, một nam giới được cho là đã rời khỏi hiện trường. Khoảng một giờ sau, vào 5h30, cảnh sát tìm thấy và bắt giữ người này.

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông ở độ tuổi 20. Người này hiện bị tạm giữ để các điều tra viên thẩm vấn. Nhà chức trách chưa công bố danh tính cũng như động cơ của nghi phạm.

Sáu người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của những người này chưa được công bố.

Sau sự việc, cảnh sát thiết lập khu vực phong tỏa quanh hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Một số tuyến đường gần khu vực lễ hội cũng được điều hướng giao thông.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm St-Tite Western Festival đang thu hút đông đảo người tham dự.

Lãnh đạo Coalition Avenir Québec, Christine Fréchette, gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng. Bà cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, Pierre St-Pierre Plamondon, lãnh đạo Parti Québécois, gọi những gì xảy ra tại Saint-Tite là một "cảnh tượng đau lòng". Ông gửi lời thăm hỏi tới những người bị thương, gia đình họ cũng như những người chứng kiến sự việc, đồng thời cảm ơn lực lượng ứng cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ban tổ chức St-Tite Western Festival cho biết các hoạt động của lễ hội trong ngày 19/9 vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

"Đây là một sự cố riêng lẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi xảy ra vào sáng sớm nay trên Đại lộ Saint-Joseph", ban tổ chức thông báo.

Đơn vị tổ chức cho biết ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn cho khán giả, tình nguyện viên và nhân viên. Các biện pháp cần thiết đang được triển khai để người tham dự có thể tiếp tục tận hưởng lễ hội trong một môi trường an toàn.

Bộ trưởng An ninh Nội địa cũng cho biết "tất cả nguồn lực đang được huy động" để xử lý vụ việc, đồng thời nhấn mạnh hiện vẫn còn ít thông tin được xác nhận.

Cảnh sát tiếp tục điều tra nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân khiến chiếc xe lao vào đám đông và các tình tiết liên quan. Hiện chưa có thông tin cho thấy đây là một hành động có chủ đích.

Thông tin về tình trạng của những người bị thương và kết quả điều tra sẽ được cập nhật khi cơ quan chức năng công bố thêm dữ liệu.