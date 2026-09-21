Bắt đối tượng chiếm đoạt loạt ô tô tự lái ở Đà Nẵng

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Hải Nam (SN 1991, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nam sử dụng giấy tờ tùy thân thật để liên hệ, ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái. Với cách này, Nam tạo được lòng tin để chủ xe giao phương tiện cùng các giấy tờ liên quan.

Đối tượng Ngô Hải Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Nam bắt đầu thực hiện một thủ đoạn khác. Người này sử dụng thông tin, hình ảnh trên giấy đăng ký xe để đặt làm các loại giấy tờ giả, trong đó có căn cước công dân, thông tin VNeID và giấy chứng nhận kết hôn.

Từ những giấy tờ giả này, Nam dựng lên thông tin bản thân là chủ sở hữu xe hoặc chồng của người đứng tên trên giấy đăng ký xe. Sau đó, Nam đưa phương tiện đi cầm cố, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tiền.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định Nam đã sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để chiếm đoạt 3 ô tô của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và mở rộng xác minh những trường hợp có thể liên quan đến thủ đoạn này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái từng giao xe cho Ngô Hải Nam chủ động liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, các tiệm cầm đồ, cơ sở mua bán xe hoặc cá nhân từng nhận cầm cố, mua bán, chuyển nhượng phương tiện từ Nam bằng phương thức tương tự cũng được đề nghị trình báo với cơ quan công an.

Nguyễn Thành