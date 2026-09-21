Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở

Thực hành bình chữa cháy mini.

Tại buổi huấn luyện, các lực lượng được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời được hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống cháy, nổ và thực hành một số kỹ năng cứu nạn cứu hộ.

Việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng lực lượng "4 tại chỗ", phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, Dân phòng thôn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các lực lượng nòng cốt tại thôn trong công tác PCCC và CNCH. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống, chủ động ứng phó ngay từ "thời điểm vàng" khi phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố; kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời bảo đảm sự phối hợp hiệu quả với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp khi có tình huống xảy ra.