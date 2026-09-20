Sắp xét xử 42 bị cáo trong vụ mua bán hơn 56.000 hóa đơn khống

Theo cáo trạng của VKSNDTC, vụ án được hình thành từ hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trong thời gian dài.

Hai đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu đã thành lập tổng cộng 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Hai đường dây do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu đã thành lập tổng cộng 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ngày 7/9/2026 của TAND TPHCM, phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 22/9 đến ngày 26/9. HĐXX do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa.

Tòa án triệu tập 158 tổ chức, cá nhân và ngân hàng tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Một giám định viên tư pháp về thuế tại TPHCM cũng được triệu tập tham gia phiên tòa.

Hai đường dây lập 108 công ty “ma”

Theo cáo trạng, 42 bị cáo bị truy tố về 4 tội danh gồm “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Trong đó, Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh) được xác định là người cầm đầu một đường dây và bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty “ma”, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, nhằm phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Thông qua các doanh nghiệp này, đường dây của Thọ bị cáo buộc đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Thọ thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267/9.663 hóa đơn GTGT khống. Đối với số tiền thu lợi từ việc bán 7.396 hóa đơn còn lại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Ở nhánh thứ hai, Trịnh Trác Nhiên (SN 1978), người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị truy tố về 3 tội danh gồm “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Nhiên chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty “ma” để phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn.

Thông qua hệ thống doanh nghiệp này, nhóm của Nhiên bị cáo buộc đã xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Nhiên thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901/47.027 hóa đơn GTGT khống. Đối với số tiền thu lợi từ việc bán 43.126 hóa đơn còn lại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý trong giai đoạn 2.

Cáo buộc đưa hơn 3,8 tỷ đồng cho cán bộ thuế

Đáng chú ý, cáo trạng còn cáo buộc Trịnh Trác Nhiên đã đưa tiền cho cán bộ thuế nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty “ma”.

Cụ thể, từ năm 2020, Nhiên nhiều lần đưa tổng cộng hơn 3,828 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức Thuế cơ sở 3 TP. HCM, để được hỗ trợ, hạn chế nguy cơ các công ty “ma” bị kiểm tra, phát hiện.

Với hành vi này, Nhiên bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, còn Nguyễn Thành Nghĩa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài khoản tiền trên, cáo trạng còn xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, với mục đích nhờ tìm người đưa hối lộ để giúp Nhiên không bị xử lý hình sự.

Theo nội dung cáo trạng được báo chí dẫn lại, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà bịa đặt thông tin để chiếm đoạt tiền của Nhiên. Hành vi của Mãi và Giang đã được xử lý trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng, hai đường dây do Thọ và Nhiên tổ chức đã lập tổng cộng 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.