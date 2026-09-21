Những trường hợp được miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Cá nhân chuyển nhượng bất động sản có thể được miễn thuế TNCN trong một số trường hợp được pháp luật quy định. (Ảnh minh họa)

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được tính bằng giá chuyển nhượng nhân với 2%. Tuy nhiên, pháp luật quy định một số trường hợp được miễn thuế, trong đó có giao dịch giữa những người thân và chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Theo hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội, cá nhân cư trú khi chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế TNCN theo mức 2% giá chuyển nhượng. Tuy nhiên, Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định một số trường hợp được miễn khoản thuế này.

Cụ thể, giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản giữa vợ với chồng; cha mẹ với con; cha mẹ nuôi với con nuôi; ông bà với cháu; anh, chị, em ruột; cha/mẹ chồng với con dâu và cha/mẹ vợ với con rể thuộc diện miễn thuế. Quy định cũng áp dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và một số trường hợp chia bất động sản theo thỏa thuận hoặc phán quyết của tòa án khi ly hôn.

Cá nhân chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam cũng được miễn thuế nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: Chỉ có duy nhất 1 nhà ở hoặc 1 thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng; có thời gian sở hữu, sử dụng tối thiểu 183 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận; đồng thời chuyển nhượng toàn bộ tài sản duy nhất. Người nộp thuế tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện miễn thuế.

Ngoài ra, thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất do Nhà nước giao không thu tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất cũng thuộc diện miễn thuế.

Về giá tính thuế, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm giao dịch. Nếu hợp đồng không ghi giá hoặc giá thấp hơn giá do Nhà nước quy định, giá tính thuế được xác định theo Bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà, công trình hoặc các căn cứ khác theo quy định tại Điều 57 Nghị định 253/2026/NĐ-CP.

Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người dân kê khai trung thực giá thực tế chuyển nhượng. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thuế; nghĩa vụ tài chính có thể thanh toán trực tuyến sau khi nhận thông báo thuế.