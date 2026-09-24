Lãnh án vì đâm chết bạn nhậu

Ngày 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Đặng Thái Hòa (sinh năm 1988, trú phường Đông Ninh Hòa) 13 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung thành 14 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.

Bị cáo Đặng Thái Hòa.

Theo hồ sơ, chiều 17-10-2025, Hòa cùng một nhóm thanh niên, trong đó có Nguyễn Hữu Tín (trú phường Đông Ninh Hòa) ngồi ăn uống tại phường Đông Ninh Hòa. Sau đó, giữa Hòa và Tín xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Tín cầm ly thủy tinh đánh Hòa thì Hòa tránh được và lấy 1 con dao bấm ở gần đó đâm trúng bụng của Tín. Tín tiếp tục cầm ly thủy tinh lao vào đánh Hòa thì Hòa dùng chiếc ghế nhựa đẩy Tín ra. Mấy thanh niên đến can ngăn và đưa Tín về nhưng vừa ra tới cổng nhà thì Tín ngã xuống bất tỉnh. Hòa nhờ người đưa Tín đi cấp cứu nhưng Tín đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Tối cùng ngày, Hòa kể lại sự việc cho một người cháu họ và nhờ chở đi đầu thú.

Sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 167 triệu đồng.