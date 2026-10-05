Cảnh sát cơ động Thanh Hóa liên tiếp ngăn chặn, bắt giữ các nhóm thanh, thiếu niên gây rối

8 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại phường Nam Sầm Sơn.

Hai nhóm thanh, thiếu niên mang kiếm, vỏ chai bia gây rối, đập phá xe máy

Khoảng 2h ngày 27/9, tại khu vực Trường THCS Quảng Châu, phường Nam Sầm Sơn, xảy ra vụ việc giữa hai nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Các đối tượng mang theo vỏ chai bia thủy tinh và kiếm Nhật (Katana), đuổi đánh, đập phá phương tiện của nhau.

Hậu quả, xe mô tô của Hồ Như Hải bị đập vỡ toàn bộ hệ thống đèn và nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Qua công tác xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động xác định nhiều đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Lê Thành (SN 2008), Lê Tuấn Tú (SN 2008), Ngô Khắc Quân (SN 2009), Nguyễn Hồng Lâm (SN 2010), Trịnh Ngọc Tân (SN 2010), Nguyễn Sơn Lâm (SN 2010), Lường Ngọc Phong (SN 2010) và Hồ Như Hải (SN 2009).

Đến nay, Phòng Cảnh sát cơ động đã xác minh, mời 8 đối tượng liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tang vật tạm giữ gồm 3 xe mô tô, 1 điện thoại iPhone X.

Mang bình xịt hơi cay, súng ná cao su đi gây rối, đập phá xe máy

Tiếp đó, vào rạng sáng 2/10, tại khu vực ngã tư vòng xuyến đường ven biển phường Nam Sầm Sơn, Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục phát hiện vụ việc hai nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo bình xịt hơi cay và súng ná cao su bắn đạn bi, có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Hậu quả, 2 xe mô tô bị các đối tượng đập phá, làm hư hỏng nhiều bộ phận nhựa bên ngoài.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động đã làm rõ 2 đối tượng có liên quan là Vũ Hữu Tâm (SN 2008) và Đỗ Bảo Long (SN 2010), đồng thời mời lên làm việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo lời khai ban đầu, ngoài các đối tượng trên còn có nhiều thanh, thiếu niên khác tham gia hoặc có liên quan đến vụ việc. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm

Hai vụ việc liên tiếp xảy ra vào thời điểm rạng sáng, với các đối tượng chủ yếu là thanh, thiếu niên, mang theo các loại hung khí, công cụ nguy hiểm và tụ tập thành nhóm để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người khác và ảnh hưởng đến tài sản của người dân.

Việc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xác minh và mời các đối tượng liên quan lên làm việc thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi gây rối trật tự công cộng, nhất là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, công cụ nguy hiểm.

Hiện Phòng Cảnh sát cơ động đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các địa phương liên quan xác minh, củng cố tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến hai vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.