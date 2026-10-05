Trào lưu độ xe điện, hiểm họa khôn lường

“Phẫu thuật” quái xế

Dân chơi xe độ hẳn đều không xa lạ gì với những mật danh, từ lóng như, “nội công”, “ngoại công”. Độ nội công thường tập trung ở dàn máy và dàn lửa nhằm tăng sức mạnh động cơ. Trong khi đó, độ ngoại công thì tập trung vào dàn lông, dàn chân thay thế các phụ tùng như đĩa phanh, dây phanh, lốp, cùng những chi tiết khác.

Theo trào lưu “tốc độ” hiện nay, dân chơi độ thường ưu tiên “nội công” nhằm tăng tốc độ lên mức “tên lửa”, “bàn thờ” để phục vụ mục đích khoe mẽ, thể hiện đẳng cấp. Với xe điện, tốc độ cho phép dao động ngưỡng an toàn từ 30 - 40km/h nhưng khi đã được “phẫu thuật” thì “nội công” có thể từ 90 -100km/h.

Trên nhóm “xe điện độ” đang có trên 200.000 thành viên, mỗi ngày cho ra gần 100 bài viết giới thiệu, quảng cáo về trò chơi “xe độ”. Tại đây, dân đam mê tốc độ có đủ thành phần, nhiều nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Được kết nạp vào nhóm, chúng tôi liên hệ với tài khoản Toàn FC, là một trong các quản trị viên của nhóm “xe điện độ”, kiêm “bác sĩ phẫu thuật” xe điện các loại. Toàn FC cho biết, cửa hàng của anh ta có đủ loại dịch vụ độ, chế xe điện, từ thấp lên cao, từ đơn giản cho đến “xì khói, tóe lửa”. “Một con xe độ với vận tốc “tên lửa” chỉ cần thay bộ IC có giá 800.000 - 900.000 đồng, đồng thời lắp thêm bộ ắc-quy (6 bình) có giá từ 3.000.000 - 8.000.000. Đảm bảo hàng chính hãng, hỗ trợ video lắp ghép tại nhà”, tài khoản Toàn FC thông tin về các gói độ chế xe điện.

“Dân chơi” khoe tốc độ từ xe điện tự chế rồi tung lên mạng

Những chiếc xe điện vốn được thiết kế để di chuyển ở ngưỡng an toàn đã nhanh chóng bị can thiệp thô bạo, tháo bỏ giới hạn tốc độ trên bộ điều khiển ECU (hộp đen) thay thế các bình ắc quy chì nguyên bản bằng những khối pin Lithium-ion dung lượng khổng lồ được hàn thủ công. Hệ thống động cơ cũng bị “phẫu thuật”, quấn lại cuộn đồng hoặc thay thế bằng loại motor có công suất lớn hơn gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu.

Các tay độ chế còn rỉ tai nhau về bí quyết né tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng bằng thủ thuật “công tắc ẩn”. “Anh em cài đặt các dòng IC thế hệ mới tích hợp công tắc ngầm. Khi bật hoặc tắt chìa khóa theo một quy luật mật mã riêng, xe sẽ chuyển về chế độ ban đầu giới hạn tốc độ chuẩn quy định khi bị kiểm tra. Sau đó, anh em mở lại chế độ đua. Một quy tắc khác dễ dàng thực hiện là anh em giữ nguyên vỏ bình ắc quy cũ, chỉ thay các pin loại Lithium-ion có mật độ năng lượng cực cao vào bên trong là có thể tham gia tốc độ”, tài khoản Thắng Trần chia sẻ bí quyết lách luật trên nhóm “những người mê tốc độ”.

Quy tắc ngầm này nếu mắt thường sẽ không ai biết được chiếc xe điện là hàng độ, chỉ khi vào tay quái xế, tốc độ thể hiện “khét lẹt” trên đường đua hoặc gây ra những hậu quả khôn lường.

Từ mạng xã hội ra xa lộ

Ngoài hoạt động bán mua, trao đổi, hướng dẫn độ chế xe điện, trên các nhóm còn thường xuyên chia sẻ nội dung về đường đua, tốc độ nhằm kích thích máu yêng hùng nổi loạn của các “quái xế” nhí. Sau màn độ, chế, là màn “đua” thử nghiệm tốc độ. Mỗi dân chơi khi hoàn thành một ca “phẫu thuật” sẽ tự quay clip rồi gửi lên nhóm để khoe chiến tích.

Chia sẻ trong nhóm, tài khoản Thiên Du VT khoe, mới được ba mẹ mua cho chiếc xe máy điện hơn 20 triệu để đi học, cậu đã mạnh tay chi ra 15 triệu thay động cơ và pin để có thể chạy được tốc độ 80 - 100 km/h. “Sau khi độ lên, xe điện chạy không thua kém gì xe máy xăng, thậm chí còn nhanh hơn”, tài khoản Thiên Du VT cho biết.

Tài khoản Thiên Du VT còn gửi kèm một clip thực nghiệm tốc độ của mình, với màn đổ rạp người trên yên xe, những lọn tóc vàng rẽ gió tua tủa. Đầu xe có đèn chiếu sáng xanh đỏ, mỗi pha bốc đầu lại đi kèm với tiếng gào thét của động cơ độ chế chói tai, nhức óc. Dân mê độ trong nhóm không ngớt lời tán dương, hàng loạt bình luận xin chia sẻ “bí quyết”.

Một chiếc xe điện đang được “phẫu thuật” đăng trên mạng xã hội trong nhóm “mê tốc độ”

Thêm vào không khí “đường đua” online, tài khoản Biển Xanh chia sẻ, vừa bỏ ra 30 triệu đồng để “hóa kiếp” cho con xe điện thành “siêu quái xế” có tốc độ “bàn thờ”. “Mình nâng cấp toàn bộ chiếc xe, từ động cơ cho đến khung sườn đều được làm mới, gia cố lại, thay màn hình điều khiển, ghi đông, pin cũng được thay mới bằng loại tốt nhất. Xe này có thể chạy với tốc độ trên 100km/h sẵn sàng tiếp chiêu anh em”, tài khoản Biển Xanh tự tin giới thiệu về “quái xế” của mình.

Sau các màn chào hàng độc lạ và sự khác biệt “nội công” trong mỗi chiếc xe điện, dân mê độ chế bắt đầu khoe chiến tích tốc độ bằng những trận đua náo loạn đường phố.

Mới đây, qua nắm tình hình trên mạng xã hội, cơ quan công an phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố thuộc địa bàn phường Vũng Tàu. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Vũng Tàu vào cuộc xác minh và triệu tập 21 đối tượng có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã quay phim và đăng tải lên mạng xã hội những clip trên, với mục đích để thu hút lượt xem, lượt tương tác. Các đối tượng sử dụng nhóm kín trên Facebook để liên lạc, hẹn nhau đến phường Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ, chế trên đường phố. Nhóm này thuê xe tải vận chuyển các xe đã độ, chế, đồng thời thuê xe ô tô 16 chỗ chở các thanh thiếu niên đến phường Vũng Tàu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Huỳnh Thiên Bảo là người đứng ra thuê một căn nhà tại phường Vũng Tàu và thuê xe ôtô 16 chỗ và xe tải phục vụ việc di chuyển của nhóm.

Sau khi tập trung tại nhà thuê, các đối tượng sử dụng xe độ chế di chuyển qua các tuyến đường, khu vực như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, Bãi Sau, Bãi Trước và đường lên Hải Đăng để quay clip.

Nội dung các clip thể hiện, nhiều đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, xoay bánh tạo khói, dàn hàng ngang, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng; có trường hợp điều khiển phương tiện so kè tốc độ với nhau trên đường công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, náo loạn đường phố Vũng Tàu bị lực lượng chức năng triệu tập cùng dàn xe “độ, chế”

Quá trình xác minh, các phương tiện được xác định đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông. Công an TP Hồ Chí Minh nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Không chỉ gây rối trật tự công cộng, các nhóm đối tượng còn gây náo loạn đường phố, gây nên những vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ trong quý 1/2026, lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 1.900 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng báo động, đã có 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, cướp đi sinh mạng của 5 em và làm 17 em khác bị thương. Cơ quan Công an ghi nhận, phần lớn các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đều liên quan trực tiếp đến việc người cầm lái chưa đủ tuổi, thiếu kinh nghiệm, không có kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp nhưng lại điều khiển các phương tiện xe điện đã bị thay đổi kết cấu để chạy với tốc độ kinh hoàng.