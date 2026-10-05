Toàn cảnh vụ cựu nữ sinh Đại học Cornell tố bị cưỡng hiếp tập thể
Vụ cáo buộc cưỡng hiếp tại Đại học Cornell, một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ, được mở lại điều tra sau hai năm.
Hai năm sau cáo buộc cựu nữ sinh bị 7 nam sinh Đại học Cornell cưỡng hiếp tập thể, cuộc điều tra được mở lại khi nhiều tình tiết mới về vụ việc và cách nhà trường xử lý được hé lộ.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toan-canh-vu-cuu-nu-sinh-dai-hoc-cornell-to-bi-cuong-hiep-tap-the-169261005005100968.htm