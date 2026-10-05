Một phút nóng giận, trả giá bằng lao lý

Cơ quan điều tra bắt tạm giam đối tượng Hồ Nhật Thống.

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hồ Nhật Thống (2002, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội xảy ra tại tổ dân phố Thạch Tân (phường Bàn Thạch, Đà Nẵng) do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định: Lúc 19 giờ 45 ngày 31-5-2026, tại một dãy nhà trọ thuộc tổ dân phố Thạch Tân, chị Lê Thị C. (2005, quê Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (1995, trú xã Thăng Trường, Đà Nẵng) ngồi trò chuyện trước phòng trọ. Lúc đó, Hồ Nhật Thống cho rằng chị C. và anh T. nói chuyện gây ồn ào nên có ra nhắc nhở, dẫn đến đôi bên lời qua tiếng lại.

Khoảng vài phút sau, khi anh T. đi lấy mũ bảo hiểm từ xe máy dựng trước dãy trọ rồi quay trở lại, bất ngờ Thống cầm dao từ trong phòng trọ lao ra, dùng chân đạp mạnh khiến anh T. ngã vào tường. Bị tấn công bất ngờ, anh T. dùng mũ bảo hiểm chống trả rồi bỏ chạy. Thống tiếp tục cầm dao truy đuổi theo anh T. về phía sau dãy trọ, khi anh T. bị vấp ngã thì bị Thống dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Dù được những người có mặt can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục xông tới đâm thêm một nhát vào vùng đầu của anh T. rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn T. được xác định là 10%. Dù tỷ lệ thương tích không lớn, song qua đánh giá toàn diện diễn biến vụ việc, cơ quan điều tra nhận định hành vi của Hồ Nhật Thống mang tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng đã chủ động chuẩn bị hung khí, liên tiếp tấn công nạn nhân bằng dao vào những vùng trọng yếu trên cơ thể và chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Đây là những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xem xét bản chất hành vi, động cơ, mục đích phạm tội cũng như các yếu tố cấu thành tội danh theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy xuất phát điểm của vụ án chỉ là mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt thường ngày tại khu nhà trọ. Tuy nhiên, do thiếu kiềm chế, không làm chủ được cảm xúc, đối tượng đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, đẩy sự việc vượt xa giới hạn của một cuộc cãi vã thông thường.

Ngày 24-9-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Nhật Thống để điều tra về các hành vi: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây cũng là lời cảnh báo đối với mỗi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì bạo lực.