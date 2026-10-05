Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Người dân tự nguyện bàn giao cá thể tê tê cho cơ quan chức năng.

Trước đó, ông Phạm Văn Sáu (SN 1979, trú tổ 29, thôn An Nhơn) phát hiện một cá thể tê tê dài khoảng 1m, nặng khoảng 7kg khi đang di chuyển trên tuyến đường ĐH5 qua địa bàn. Nhận thức đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Sáu đã giữ lại và chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Duy Nghĩa sau đó phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận, lập biên bản, kiểm tra tình trạng sức khỏe và bàn giao cá thể tê tê cho Cơ sở Bảo tồn Đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp trên địa bàn.