Lĩnh án vì đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hai bị cáo Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy tại tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7-2025, Dương Mạnh Tài (1998, trú xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai) được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê chở người Trung Quốc (không có giấy tờ hợp pháp) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để kiếm việc làm. Qua trao đổi, người này đưa ra chi phí vận chuyển 26 triệu đồng/chuyến nên Tài nhận lời.

Để thực hiện việc này, Tài thuê Hồ Văn Duy (1998, trú phường Binh Minh, tỉnh Vĩnh Long) cùng tham gia chở khách ngoại quốc, thống nhất chi phí Duy sẽ được hưởng 10 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 2 đến 7-12-2025, Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy đã chở 10 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp ở lại Việt Nam trái phép.

Ở lần chở đầu, Tài và Duy chở 5 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh như thỏa thuận ban đầu. Khi đến khu vực trạm thu phí Diễn Châu (Nghệ An) thì có 2 người ngoại quốc đã đến cơ quan Công an trình báo. Do đó, hai tài xế tiếp tục chở 3 người còn lại vào miền Nam rồi nhận 26 triệu đồng tiền công. Riêng 2 người đàn ông xuống trình báo sau đó đã bị trục xuất về Trung Quốc.

5 ngày sau, cả hai tiếp tục chở 5 người ngoại quốc không có giấy tờ hợp pháp đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến địa phận xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) thì bị Công an Nghệ An kiểm tra, bắt quả tang. Cơ quan điều tra xác định Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần tổ chức cho 10 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 4-10, TAND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Dương Mạnh Tài và Hồ Văn Duy về tội: “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Tài và Duy đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Cả hai khai nhận vì thấy tiền công khá hấp dẫn nên đã đồng ý chở 10 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các bị cáo cũng trình bày, trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế và hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cũng như vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Dương Mạnh Tài 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Hồ Văn Duy 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.