Triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

9 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị BĐBP Quảng Trị trục xuất. Ảnh: TTXVN

Ngày 4-10, BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 26-9-2026, tại Km 589+400, tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch (Quảng Trị), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Trinh sát BĐBP và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT) tiến hành kiểm tra xe ô-tô BKS 43H-145.39. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Phúc (1993) và Trương Quang Hào (1991, cùng trú TP Đà Nẵng) có hành vi tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, gồm: Su Binghui (1988), Zheng Desheng (1995), Zhang Yue (1997) và Chen Mengjun (1998).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Lê Thị Phương Tâm (1982, trú xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về hành vi vận chuyển 4 công dân Trung Quốc từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng để giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Hiện, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khởi tố vụ án: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”, đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đối với 4 công dân Trung Quốc cùng hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, trước đó, tại địa bàn thôn A Bung (xã La Lay, Quảng Trị), các lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (1987, trú xã La Lay) đang chở 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào khác không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Hai đối tượng Lê Phúc và Trương Quang Hào bị bắt về hành vi: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”. Ảnh: TTXVN

Mở rộng điều tra vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ thêm Hồ Thị Khanh (1996, trú xã A Lưới 5, TP Huế) và Hồ Thị A Út (1989, trú xã La Lay) để làm rõ vai trò liên quan. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn những người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã khởi tố vụ án: “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép” đối với các đối tượng có có liên quan; đồng thời bàn giao 3 đối tượng: Hồ Thị Khanh, Hồ Văn Nghèo và Hồ Thị A Út cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.