Tuấn 'thần đèn' thu lời bất chính gần 100 tỷ, nộp khắc phục 14 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “thần đèn” (SN 1974, tại Thanh Hóa) và 12 bị can khác trong vụ án sai phạm về khai thác khoáng sản.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn". Ảnh: VTV

Lai lịch 5 tiền án

Theo hồ sơ nhân thân, bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn" sinh năm 1974 tại Thanh Hóa, hiện đang bị tạm giam tại Bắc Ninh.

Tuấn “thần đèn” từng có 5 tiền án và đã thi hành xong. Cụ thể, năm 1996, Tuấn bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 4 tháng 22 ngày tù về tội Cố ý gây thương tích. Năm 1999, TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Năm 2003, Tuấn bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Năm 2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt Tuấn 3 năm tù về tội Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác.

Gần đây nhất, năm 2020, TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt Tuấn 11 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong vụ án này, Tuấn “thần đèn” bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Tuấn “thần đèn” và các bị can khác đã khai thác trái phép tổng khối lượng hơn 1,2 triệu m3 đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 1,5m3 đất, đá ong phong hóa ở trạng thái nở rời, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Thuận Lợi có các thành viên góp vốn, gồm Trần Trọng Hiếu, Lê Thanh An, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn còi). Tuy nhiên, thực tế Nguyễn Anh Tuấn - Tuấn “thần đèn” là chủ sở hữu, trực tiếp điều hành, quyết định mọi chủ trương, hoạt động và hưởng mọi lợi ích từ Công ty Thuận Lợi.

Ngày 11/8/2021, Công ty Thuận Lợi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Hợp Lý. Tổng diện tích mỏ 6,3 ha, trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m3, công suất khai thác 74.000 m3/năm.

Tuấn “thần đèn” giao Trần Trọng Hiếu làm Giám đốc, đại diện pháp luật ký các văn bản, chứng từ, giao Trịnh Ngọc Thành làm Giám đốc Mỏ, trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai thác.

Sau đó, Công ty Thuận Lợi đã tổ chức khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý từ tháng 11/023 đến tháng 5/2025.

Quá trình khai thác, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành cho công nhân lái máy xúc thực hiện việc khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ, khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng theo Giấy phép.

Khai thác trái phép hàng triệu m3 đất

Ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương và Liên Đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát, đo đạc, xác định Công ty Thuận Lợi khai thác ngoài phạm vi mỏ theo bề rộng, vượt độ sâu, vượt trữ lượng cả vòng đời mỏ được cấp phép trong 15 năm.

CQĐT kết luận Công ty Thuận Lợi đã khai thác trái phép tổng khối lượng 1.063.985 m3 ở trạng thái tự nhiên, tương đương 1.372.540m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Tuấn “thần đèn” thừa nhận, sau khi mua cổ phần Công ty Thuận Lợi, Tuấn nhờ Tuấn còi và Lê Thanh An đứng tên cổ đông giúp và chỉ đạo cấp dưới khai thác đất vượt công suất, ngoài phạm vi mỏ.

Ngoài mỏ ở xã Hợp Lý, Tuấn “thần đèn” còn thâu tóm Công ty ALMA, xin cấp phép khai thác mỏ đất Tượng Sơn rồi chỉ đạo đàn em tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới.

Tổng sản lượng khai thác trái phép ở mỏ Tượng Sơn là 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, Tuấn “thần đèn” đã nộp 14 tỷ đồng.