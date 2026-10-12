Làng sống thọ ở Đà Nẵng

Cụ Vương Nghiên trò chuyện vui vẻ cùng con dâu là bà Đinh Thị Hoà. Ảnh: NGỌC CHÂU

Làng Quá Giáng (Tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân) vẫn mang dáng vẻ bình dị của một vùng quê ven đô. Ở đó, nhiều người cao tuổi vẫn duy trì nếp sống gắn bó với gia đình, xóm làng và công việc thường ngày. Ở đây hiện có 6 cụ từ 95 tuổi trở lên, trong đó có hai cụ tròn 100 tuổi.

Trong số những người cao tuổi ở Quá Giáng, cụ Vương Nghiên (SN 1926) là một trường hợp đặc biệt. Đã tròn 100 tuổi, cụ vẫn sống một mình trong căn nhà cấp 4 ba gian, phía trước là hàng cau xanh mướt. Nhà người con trai ở ngay bên cạnh nên dù ở riêng, cụ vẫn thường xuyên nhận được sự chăm sóc của con cháu.

Cụ Nghiên minh mẫn, tai nghe rõ và có thể trả lời rành rọt những câu hỏi về cuộc sống hằng ngày. Bà Đinh Thị Hòa - con dâu cụ cho biết, cụ có 9 người con, tất cả đều đã trưởng thành. Vợ cụ qua đời hơn 2 năm trước. Từ đó đến nay, cụ sống một mình nhưng nhờ nhà các con ở gần nên việc chăm sóc, thăm hỏi vẫn được duy trì thường xuyên.

Hỏi về bí quyết ở tuổi 100 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, cụ Nghiên cười và nói nếu có những hôm mệt, cụ ngồi hoặc nằm nghỉ, còn bình thường vẫn cố gắng đi bộ, đạp xe và vận động. Trước năm 1975, cụ Nghiên từng tham gia cách mạng. Sau đó, cụ trở về quê làm nông và gắn bó với làng Quá Giáng cho đến nay.

Cách nhà cụ Nghiên không xa, cụ Đinh Văn Thảo cũng vừa bước sang tuổi 100. Cụ đang sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thi, 90 tuổi. Cụ Thảo và vợ có 8 người con. Khi được hỏi về số chắt, cụ nhớ mang máng khoảng 13-14 người. Phần lớn công việc hiện do con cái cụ đảm nhận. Với cụ, điều quan trọng là duy trì được sinh hoạt quen thuộc và còn có thể trò chuyện, gặp gỡ những người xung quanh.

Không chỉ có hai cụ ông tròn 100 tuổi, Quá Giáng còn có nhiều người cao tuổi vẫn duy trì cuộc sống năng động. Cùng nằm trên tuyến đường liên thôn Quá Giáng 1, cụ bà Huỳnh Thị Thanh (SN 1928) vẫn tự đi lại khá khỏe mạnh. Khi có khách đến nhà, cụ Thanh còn vui vẻ hát tặng mọi người. Bà Nguyễn Thị Lê, con gái cụ, cho biết dù đã ở tuổi rất cao nhưng mẹ mình vẫn minh mẫn. Buổi chiều, cụ thường ra vườn, nhổ cỏ, chăm sóc những luống rau sạch.

Những hình ảnh ấy phần nào cho thấy nét sinh hoạt đặc trưng của người cao tuổi tại Quá Giáng. Sau nhiều thập niên gắn bó với đồng ruộng, vườn tược, các cụ vẫn duy trì thói quen vận động và sinh hoạt trong không gian quen thuộc của làng quê.

Ông Vương Kim Sơn, Tổ trưởng Tổ dân phố Quá Giáng 1, cho biết hiện địa bàn có khoảng 6 cụ từ 95 tuổi trở lên. Trong đó, hai cụ Vương Nghiên và Đinh Văn Thảo cùng đã tròn 100 tuổi. Những người cao tuổi tại đây chủ yếu xuất thân từ nghề nông, quanh năm gắn bó với ruộng vườn.

Cụ Vương Nghiên đạp xe đi lại hằng ngày. Ảnh: NGỌC CHÂU

Theo ông Sơn, các chính sách chăm lo người cao tuổi luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền, điều đáng quý là phần lớn các cụ đều có con cháu ở gần hoặc thường xuyên lui tới chăm sóc. Sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình và tình làng nghĩa xóm vì thế vẫn được duy trì.

Quá Giáng hôm nay đã nằm trong một đô thị đang phát triển, nhưng những người cao tuổi nơi đây vẫn mang theo dấu ấn của làng quê từng gắn bó với ruộng đồng. Trong những căn nhà giản dị, hình ảnh các cụ ở tuổi 95, 100 tự đi lại, xem tivi, chăm vườn, nấu cơm hay trò chuyện với con cháu trở thành nét đẹp riêng của vùng đất này.

Không ai trong số họ tự nhận mình có bí quyết trường thọ. Nhưng qua câu chuyện của những cụ ông, cụ bà ở Quá Giáng, có thể thấy tuổi già của họ vẫn được bao quanh bởi gia đình, tình làng nghĩa xóm và những thói quen lao động, vận động đã hình thành qua cả một đời. Chính nhịp sống bình dị ấy đang góp phần tạo nên hình ảnh một ngôi làng có nhiều người sống thọ giữa lòng Đà Nẵng.