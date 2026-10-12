Cả nước hoàn thành 99,89% tiến độ lấy mẫu hài cốt Liệt sĩ

Tìm kiếm, quy tập được 3.354 HCLS

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (HCLS), tính đến ngày 09/10/2026, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 3.354 HCLS, đạt 47,91% kế hoạch (trong đó có 2.181 hài cốt trong nước, 217 hài cốt tại Lào và 956 hài cốt tại Campuchia). Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 HCLS.

Công tác lấy mẫu ADN, giám định và rà phá bom mìn cũng được đẩy mạnh nhằm phục vụ xác định danh tính Liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người, gồm 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội tại nước ngoài. Trong đó, Lào có 8 đội và Campuchia có 11 đội. Các lực lượng đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng HCLS và đón 1.118 HCLS

Một nhiệm vụ quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm là lấy mẫu HCLS phục vụ giám định, xác định danh tính. Đến nay, các lực lượng đã tiến hành lấy mẫu HCLS đối với 210.959 mộ Liệt sĩ, đạt 99,89% tiến độ. Trong số này 147.290 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,82%; 63.699 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Đáng chú ý, đến nay đã có 32/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu HCLS trong các nghĩa trang Liệt sĩ; còn 2 tỉnh Vĩnh Long, An Giang thuộc Quân khu 9 đang tích cực triển khai. Để thực hiện khối lượng công việc lớn này, 297 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người đã được huy động.

Các đội K tìm kiếm, quy tập HCLS trên đất bạn Campuchia

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân Liệt sĩ, lực lượng chức năng đã thu nhận 265.765 mẫu, đạt 106,3% kế hoạch; hoàn thành phân tích 93.175 mẫu và cập nhật 90.021 kết quả vào Cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh. Song hành với công tác lấy mẫu là nhiệm vụ bảo quản, phân tích, giám định AND HCLS. Đến nay, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 65.728 mẫu HCLS của 17 tỉnh, thành phố; tách chiết 354 mẫu HCLS, có 61 mẫu có kết quả trình tự gene. Để mở rộng địa bàn tìm kiếm, lực lượng công binh cũng đang khẩn trương rà phá bom, mìn, vật liệu nổ tại nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt. Tính đến ngày 09/10, lực lượng chức năng đã rà phá được 17.369,78/22.100ha, đạt 78,6% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng rà phá được 4.451,6/4.460ha, đạt 99,81% kế hoạch. Những kết quả đạt được đến thời điểm này cho thấy Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng.

Liên tiếp phát hiện, quy tập HCLS tại lào và Campuchia

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS ở trong nước, các đội tìm kiếm, quy tập HCLS đi làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia đã tích cực tìm kiếm và liên tiếp phát hiện, quy tập nhiều HCLS Việt Nam trên đất bạn.

Tại Quảng Trị, ngày 09/10, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 4 HCLS tại các hang đá thuộc tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha; 3 hài cốt còn lại tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay. Cụ thể, 1 hài cốt tại bản Noỏng Ping còn 7 chiếc răng và một số đoạn xương, nhiều phần đã vỡ vụn hoặc phân hủy.

Sau thời gian tìm kiếm, quy tập, 731 bộ HCLS tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Các di vật gồm hai mảnh tăng bộ đội, một mảnh võng bộ đội và một vỏ đạn AK. Còn 3 hài cốt tại bản Phôn Khăm có mức độ phân hủy khác nhau, còn răng và một số đoạn xương cùng nhiều di vật như mảnh tăng bộ đội, vỏ lon thịt hộp, đạn, đầu đạn, đế dép cao su, thỏi pin, mảnh gang bom, dây điện và một lọ thuốc penicillin. Sau khi cất bốc, các HCLS cùng di vật được đơn vị đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định. Việc tìm kiếm, quy tập 4 HCLS tại tỉnh Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 HCLS của tỉnh Quảng Trị trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS".

Tại Tây Ninh, tính đến ngày 09/10, lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS tỉnh Tây Ninh đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS". Theo đó, các lực lượng đã quy tập được 400 HCLS, trong đó có 388 hài cốt tìm thấy trên đất Campuchia và 12 hài cốt được tìm thấy tại các địa bàn trong nước. Tại Campuchia, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026), Đội K71 và Đội K73 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 286 HCLS. Tiếp nối kết quả này, bước sang giai đoạn XXVI, từ ngày 04/9 - 09/10/2026, hai đội K71 và K73 tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 102 hài cốt.

Cụ thể, Đội K71 quy tập được 50 HCLS, Đội K73 tìm thấy 52 HCLS. Riêng ngày 09/10, các đội tiếp tục phát hiện, quy tập 3 HCLS tại các tỉnh Banteay Meanchey, Oddar Meanchey và Svay Rieng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có 388 HCLS đã được tìm thấy trên đất bạn Campuchia. Kết quả đạt được là sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ, cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ từ người dân hai nước. Việc đạt hơn 66% chỉ tiêu chiến dịch cho thấy những chuyển biến tích cực trong tổ chức tìm kiếm và phối hợp giữa các lực lượng. Đặc biệt, sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia góp phần quan trọng giúp các đội Việt Nam tiếp cận địa bàn, xác minh thông tin và triển khai nhiệm vụ.

Tính đến nay, Đội K72, Bộ CHQS TP.Đồng Nai cũng đã quy tập được 44 HCLS tại Campuchia. Theo Đội K72, trong số các HCLS được tìm thấy, Đội đã quy tập và phát hiện đi cùng hài cốt có nhiều di vật chứa đựng nhiều thông tin quan trọng. Đặc biệt, trong quá trình khảo sát khu vực, vị trí có thông tin mộ Liệt sĩ tại xã Đa, huyện Mimốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia, Đội K72 đã tìm được 2 HCLS ở độ sâu khoảng 80cm, đầu quay về hướng Tây, bên trên phủ lớp tăng màu xanh đen.

Do thời gian vùi lấp đã lâu, hài cốt chỉ còn lại số ít mẫu xương cùng nhiều di vật như dây thông tin, tấm tăng, vải mỏng màu nâu, bao xe, hộp tiếp đạn, túi đạn, lọ thủy tinh, hộp quẹt, thắt lưng, cây dũa mài, thanh nhôm 6cm và 2 cúc áo. Đáng chú ý, lực lượng quy tập phát hiện 2 chiếc ví. Một trong 2 chiếc ví có kẹp 1 tấm ảnh 3x4cm màu trắng đen, hình người con gái; 1 cây bút làm từ đạn AR15; các tờ giấy ghi nội dung "Đơn xin vào Đảng" viết bằng tay đã bị mục và mất đi một vài phần. Tuy nhiên, khi xem xét vẫn còn đọc được một số thông tin. Đây là dữ liệu quý để lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu thông tin và xác minh danh tính Liệt sĩ.

Việc liên tiếp phát hiện, quy tập HCLS trong và ngoài nước góp phần bổ sung thông tin phục vụ công tác xác định danh tính Liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng và Nhân dân nói chung đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quyết tâm bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, để sớm đưa các Anh hùng Liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương, góp phần thực hiện thắng lợi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS".

Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS TPHCM phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức sơ duyệt Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 HCLS được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Theo kế hoạch, buổi lễ chính thức sẽ diễn ra sáng 14/10/2026. Hiện, công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 HCLS đang được triển khai thận trọng tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Sơ duyệt Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 HCLS được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TPHCM phân công 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng. Lực lượng Công an TPHCM đảm nhiệm các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách HCLS. Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, ban ngành, bao gồm 200 đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Australia tại TPHCM. Khoảng 200 đoàn viên, thanh niên từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; 100 cán bộ, chiến sĩ từ Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; 50 đại diện cơ quan Mặt trận Tổ quốc phường, xã; 50 người đại diện chức sắc tôn giáo, dân tộc; 50 hội viên Hội Cựu chiến binh; 50 đoàn viên Công đoàn; 50 hội viên Hội Nông dân; 50 hội viên Hội LHPN; 200 đoàn viên, thanh niên thành phố được huy động hỗ trợ công tác tổ chức và tham dự.