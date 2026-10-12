Hơn 230.000 người chung tay thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao

Lễ phát động thu hút hơn 230.000 người dân tham gia hưởng ứng. Ảnh BTC

Sức lan tỏa từ Thủ đô đến các địa phương

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày tổ chức tại không gian văn hóa hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), cùng các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với tổng số 232.460 người tham gia trực tiếp, sự kiện cho thấy sức hút của phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.

Chương trình được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) là các đơn vị trực tiếp triển khai.

Tại điểm cầu trung tâm Hà Nội, hàng vạn người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang cùng các vận động viên, huấn luyện viên tham gia các hoạt động phát động, biểu diễn và trải nghiệm thể thao. Những bước chân đi bộ, chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm hòa cùng không khí giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật, tạo nên ngày hội vận động sôi nổi giữa lòng Thủ đô.

Tại các địa phương, phong trào cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Lai Châu ghi nhận hơn 12.098 người tham gia; Điện Biên có 4.675 người; Lào Cai 4.000 người; Tuyên Quang 3.800 người; Sơn La 2.500 người và Cao Bằng 2.100 người. Hàng trăm xã, phường đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng, đưa thông điệp rèn luyện thể chất đến gần hơn với người dân.

Người dân được trực tiếp tham gia trải nghiệm các môn thể thao. Ảnh Bùi Lượng

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng ở nghi thức phát động mà tạo điều kiện để người dân trực tiếp vận động, tìm hiểu và trải nghiệm nhiều môn thể thao. Một điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Các môn cầu lông, cầu mây có sự tham gia của thành viên đội tuyển quốc gia và những vận động viên vừa giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Những màn biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật và trò chơi tương tác giúp công chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn với thể thao chuyên nghiệp.

Ở nhóm võ thuật, các vận động viên Wushu, Judo và Taekwondo trình diễn bài quyền, binh khí, đối luyện, kỹ thuật tự vệ, phòng chống bạo lực học đường và công phá. Sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu như Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm ở môn Wushu và Chu Đức Đạt, Đào Hồng Sơn ở môn Judo thu hút sự quan tâm của thanh thiếu nhi và phụ huynh, góp phần khơi dậy niềm yêu thích thể thao trong giới trẻ.

Các sân Pickleball và đá cầu hoạt động từ 8 giờ đến 18 giờ, tạo điều kiện cho người dân đăng ký trải nghiệm. Kéo co, đẩy gậy góp phần tôn vinh những môn thể thao truyền thống; Jumping và Shuffle Dance đem đến không khí trẻ trung, sôi động. Trong khi đó, cờ Vua tạo không gian rèn luyện tư duy cho học sinh và người cao tuổi tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Khu trải nghiệm Golf do Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức gồm 4 trạm kỹ thuật: Putting, Chipping, Pitching và Full swing theo chuẩn quốc tế R&A, thu hút đông đảo học sinh phổ thông. Hoạt động góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môn thể thao này trong môi trường cộng đồng.

Màn biểu diễn võ thuật thu hút người xem của các võ sinh. Ảnh Bùi Lượng

Duy trì thói quen vận động, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh

Song hành với các hoạt động trải nghiệm, Bệnh viện Thể thao Việt Nam triển khai Trạm sức khỏe cộng đồng, thực hiện sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn tập luyện an toàn. Trong 2 ngày, đơn vị đã kiểm tra sức khỏe, sàng lọc hơn 2.500 lượt người, đồng thời khám và tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 lượt người.

Trạm sức khỏe được bố trí thành 4 phân khu, gồm đo các chỉ số sinh tồn; khám cơ xương khớp và chấn thương thể thao; tư vấn dinh dưỡng, tim mạch và y học cổ truyền; phát tặng 1.000 phiếu ưu đãi cùng tài liệu hướng dẫn tập luyện an toàn. Bệnh viện đồng thời triển khai phương án cấp cứu nhiều tầng, bố trí 3 chốt trực xe cứu thương quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Gần 30 cán bộ y tế được huy động trực trong 2 ngày.

Việc kết hợp trải nghiệm thể thao với tư vấn sức khỏe giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng thể chất, cách lựa chọn cường độ vận động và những lưu ý cần thiết khi tập luyện. Đây là yếu tố quan trọng để phong trào phát triển bền vững, bảo đảm mỗi người không chỉ hào hứng tham gia mà còn biết cách rèn luyện phù hợp, an toàn.

Người hâm mộ được giao lưu trực tiếp với các tuyển thủ cầu mây Việt Nam vừa giành Huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh BTC

Đánh giá về kết quả chương trình, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 không chỉ là sự kiện mở đầu cho các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Ban tổ chức mong muốn thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày, để mọi người ở mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau đều có cơ hội vận động, rèn luyện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều có ý nghĩa là người dân không chỉ đến xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tìm thấy bộ môn phù hợp với mình.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm và Dương Thúy Vi giao lưu với người hâm mộ. Ảnh: BTC

Con số 232.460 người tham gia trực tiếp là minh chứng cho sức lan tỏa của sự kiện, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển tinh thần ngày hội thành hành động thường xuyên. Khi việc tập luyện được duy trì tại khu dân cư, trường học, cơ quan và mỗi gia đình, phong trào toàn dân tập luyện thể thao sẽ có thêm nền tảng phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường.