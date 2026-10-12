Khu chợ nổi tiếng nhất ở quê Ánh Viên

Nhắc đến Ánh Viên, nhiều người nhớ tới nữ kình ngư tài năng của thể thao Việt Nam, người từng giành nhiều thành tích nổi bật ở các đấu trường quốc tế. Quê hương Cần Thơ của cô cũng là vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa miền Tây Nam Bộ, nổi bật với hệ thống sông ngòi, vườn cây ăn trái và những khu chợ nổi lâu đời.

Ánh Viên ở hiện tại.

Trong số đó, chợ nổi Cái Răng được xem là một biểu tượng du lịch của Cần Thơ. Không có những gian hàng san sát trên mặt đất, hoạt động mua bán tại đây diễn ra ngay trên sông, tạo nên khung cảnh đặc biệt với hàng trăm chiếc ghe, thuyền từng tấp nập chở nông sản và hàng hóa.

Chợ nổi Cái Răng - khu chợ nổi tiếng của quê nhà Ánh Viên. Ảnh: Sưu tầm

Trải qua nhiều năm, khu chợ không chỉ là nơi giao thương của người dân địa phương mà còn trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi muốn tìm hiểu đời sống miền sông nước.

Bình minh trên sông, thời điểm chợ nổi nhộn nhịp nhất

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ khi đến chợ nổi Cái Răng là thức dậy từ sáng sớm để cảm nhận nhịp sống trên sông. Khi trời còn bảng lảng sương, những chiếc ghe chở trái cây, rau củ và hàng hóa đã bắt đầu tụ họp, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng sông nước.

Trời chưa sáng, chợ nổi Cái Răng đã bắt đầu hoạt động. Ảnh: Sưu tầm

Ánh nắng đầu ngày dần chiếu xuống mặt sông, phản chiếu lên những chiếc thuyền đầy ắp nông sản. Tiếng máy ghe, tiếng người mua bán và những lời chào hỏi vang lên giữa không gian rộng mở, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống của cư dân miền Tây.

Hoạt động giao thương trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Sưu tầm

Khác với chợ truyền thống trên bờ, hoạt động giao thương tại Cái Răng gắn liền với dòng chảy của sông. Người bán thường sử dụng cây bẹo, treo loại hàng mình bán lên cây sào để khách từ xa có thể nhận biết. Hình thức giới thiệu hàng hóa độc đáo này góp phần tạo nên nét riêng của chợ nổi.

Để cảm nhận rõ hơn không khí buổi sớm, du khách thường lựa chọn đi thuyền từ sáng tinh mơ. Từ trên thuyền, mọi người có thể quan sát cảnh mua bán, ngắm những chiếc ghe nối nhau trên sông và ghi lại những khoảnh khắc đời thường của người dân địa phương.

Đến chợ nổi Cái Răng, du khách không chỉ được ngắm cảnh mà còn có cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực miền Tây theo cách đặc biệt.

Những ghe bán hàng của tiểu thương trên chợ nổi. Ảnh: Sưu tầm

Những chiếc ghe bán đồ ăn sáng thường phục vụ các món quen thuộc như hủ tiếu, bún, cà phê và các loại thức uống dân dã. Ngồi trên thuyền, thưởng thức một tô hủ tiếu nóng hoặc nhâm nhi ly cà phê giữa dòng sông là trải nghiệm mang đến cảm giác khác biệt so với bữa sáng tại nhà hàng.

Món bún riêu trên chợ nổi. Ảnh: Sưu tầm

Bên cạnh đó, trái cây miệt vườn cũng là điểm nhấn của khu chợ. Những chiếc ghe chở dứa, xoài, dưa hấu và nhiều loại nông sản theo mùa góp phần tạo nên sắc màu phong phú cho khung cảnh buôn bán.

Tùy thời điểm ghé thăm, du khách có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc nông sản, cách người dân vận chuyển hàng hóa và vai trò của chợ nổi trong hoạt động giao thương của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ là điểm du lịch, chợ nổi còn lưu giữ nét văn hóa miền Tây

Điều làm nên sức hút của chợ nổi Cái Răng không chỉ nằm ở cảnh ghe thuyền tấp nập mà còn ở những giá trị văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Sưu tầm

Chợ nổi phản ánh cách cư dân miền sông nước thích nghi với môi trường tự nhiên, tận dụng mạng lưới sông ngòi để vận chuyển hàng hóa và trao đổi sản vật. Từ cách neo đậu thuyền, giới thiệu hàng bằng cây bẹo đến thói quen ăn uống trên sông, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này.

Ngày nay, bên cạnh hoạt động mua bán, chợ nổi Cái Răng còn là điểm tham quan quan trọng của Cần Thơ. Tuy nhiên, sự phát triển của giao thông đường bộ và những thay đổi trong phương thức kinh doanh cũng khiến hoạt động chợ nổi có nhiều chuyển biến so với trước đây.

Bởi vậy, việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của khu chợ.

Ảnh: Sưu tầm

Để chuyến tham quan thuận lợi, du khách nên ưu tiên đi chợ vào sáng sớm, khi hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp. Có thể lựa chọn tour thuyền từ bến Ninh Kiều hoặc các điểm đón khách phù hợp, đồng thời hỏi rõ lịch trình, thời lượng và chi phí trước khi khởi hành.

Khi đi thuyền, nên mặc áo phao, giữ gìn tư trang và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Du khách cũng cần hỏi ý kiến trước khi chụp ảnh cận cảnh người bán hàng, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

Chuyến đi có thể kết hợp khám phá những điểm đến khác tại Cần Thơ như bến Ninh Kiều, các vườn trái cây hoặc những cơ sở sản xuất đặc sản địa phương. Qua đó, hành trình không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh mà còn mở rộng cơ hội tìm hiểu văn hóa và đời sống của cư dân miền Tây.