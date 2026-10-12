TP Hồ Chí Minh: Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất nội dung, trình tự các nghi lễ và hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Mở đầu buổi lễ, các văn nghệ sĩ trình bày những ca khúc tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tập trung thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương; lễ viếng, lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ, đưa lên xe và di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh; nghi thức đón, di chuyển hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Các lực lượng cũng tiến hành rà soát, hiệp đồng chặt chẽ công tác bố trí nhân sự, phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về mọi mặt.

Các lực lượng luyện tập nghi thức dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành nghi thức di chuyển quách đựng hài cốt liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên thực hành che ô trong đội hình di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng sẽ diễn ra ngày 14-10. Có 731 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

Quãng đường từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố dài khoảng 26km. Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt, hoàn thành trong ngày 14-10. Thời gian xuất phát và lộ trình có thể điều chỉnh theo điều hành của ban tổ chức, lực lượng chức năng.

Các lực lượng phối hợp thực hành đưa quách lên xe.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, sắp xếp quách trên xe theo phương án đã thống nhất.

Ban tổ chức trân trọng kính mời nhân dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng, đứng tại khu vực vỉa hè để thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ; bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không ảnh hưởng đến trật tự giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ.

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa.

Lịch tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Tối 13-10: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra lúc 19 giờ tại Công viên Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 14-10:

- 7 giờ 30 phút: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng.

- 8 giờ: Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

- Dự kiến 8 giờ 45 phút: Đợt xe đầu tiên xuất phát, đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

- Dự kiến 10 giờ: Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Lộ trình dự kiến: Công viên Lê Thị Riêng - đường Trường Sơn - đường Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay Dân Chủ - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.