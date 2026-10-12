Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Thông Định - khai sơn chùa Kỳ Viên

Di ảnh Thượng tọa Thích Thông Định

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh Đại diện Phật giáo liên phường La Gi; cùng chư tôn đức Tăng Ni thuộc tông phong tổ đình Pháp Hội; đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng trì tụng kinh chú, cử hành nghi thức cúng ngọ, cung tiến Giác linh và cầu nguyện Giác linh Thượng tọa cao đăng thượng phẩm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Ấn Chánh cử hành nghi thức cúng ngọ, cung tiến Giác linh

Theo tiểu sử, cố Thượng tọa Thích Thông Định, thế danh Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1937 tại tỉnh Phú Yên (cũ). Năm 17 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Thiện Tiệm, trụ trì chùa Kỳ Viên tại Phú Yên (cũ); đến năm 1973, ngài thọ giới Cụ túc.

Năm 1991, ngài đến xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), khai sơn chùa Kỳ Viên. Bên cạnh hoạt động Phật sự, ngài còn mở phòng thuốc Nam, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân địa phương. Ngài từng là thành viên Hội Y học Dân tộc Việt Nam.

Trang nghiêm khóa lễ

Trong nhiệm kỳ 2006-2010, Thượng tọa được cung thỉnh tham gia Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo huyện Hàm Tân (cũ), đóng góp cho các hoạt động Phật sự tại địa phương.

Ngày 3-9 năm Kỷ Sửu (2009), do bệnh duyên, Thượng tọa thu thần viên tịch, trụ thế 73 năm, 37 hạ lạp.