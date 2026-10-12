Na Sang nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng

Lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã Na Sang

Sáng 12.10, UBND xã Na Sang, tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dàn dựng, biểu diễn và quản lý hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng tại các bản, tổ dân phố trên địa bàn năm 2026.

Lớp tập huấn được triển khai theo Kế hoạch số 4431/KH-UBND của UBND xã Na Sang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, giai đoạn I (2025 – 2030), năm 2026 trên địa bàn xã.

Tham gia lớp tập huấn có 65 học viên là đội trưởng, đội phó các đội văn nghệ quần chúng, hạt nhân văn nghệ và người trình diễn, chế tác khèn tại các bản, tổ dân phố.

Qúa trình tập huấn, học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý hoạt động văn nghệ ở cơ sở; phương pháp biên tập, dàn dựng chương trình; lựa chọn bài hát, dàn dựng các tiết mục múa, hát và hòa tấu nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn phương pháp sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; kỹ thuật biểu diễn sân khấu và thực hành dàn dựng các tiết mục phù hợp với bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, xã Na Sang hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hạt nhân văn nghệ, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng.

Sau khóa học, các học viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển.

Đây cũng là cơ sở để củng cố, nhân rộng các câu lạc bộ, đội văn hóa, văn nghệ, khuyến khích người dân tham gia gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng không chỉ góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, phong phú mà còn mở ra cơ hội đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trở thành sản phẩm phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm, góp phần phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Na Sang nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.