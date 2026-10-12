Công an cơ sở hỗ trợ cụ ông đi lạc gần 800km về nhà

Công an xã Điện Bàn Tây hỗ trợ cụ ông trở về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã cử cán bộ phối hợp khẩn trương đưa người đàn ông đi kiểm tra sức khỏe, vệ sinh và xử lý các vết thương. Trong thời gian chờ xác minh danh tính, nhận thấy sức khỏe của ông không được đảm bảo, cán bộ Công an xã đã chủ động mua một số nhu yếu phẩm nhằm bổ sung dinh dưỡng, giúp ông ổn định sức khỏe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định người đàn ông là ông P.V.T, sinh năm 1957, cư trú tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai. Do bị lẫn, ông đã đón xe đến địa bàn xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng và không thể tự tìm đường trở về nhà.

Sau khi xác định được danh tính, Công an xã Điện Bàn Tây đã khẩn trương liên hệ với gia đình, trao đổi và thống nhất phương án đón ông trở về. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thân, Công an xã đã chủ động liên hệ nhà xe Trung Trần Hòa hỗ trợ đưa ông T. về tận nhà an toàn.