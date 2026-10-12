Thu Hà Nội check-in ở đâu, thưởng thức món gì?

Hồ Gươm là một trong những địa điểm nhất định phải ghé khi Hà Nội vào thu. Dạo quanh hồ, du khách có thể cảm nhận rõ nét vẻ trầm lắng giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô và dễ dàng có được những bức ảnh mang đậm hơi thở Hà Nội.

Phố Phan Đình Phùng nổi tiếng với những hàng cây cổ thụ trải dài hai bên đường. Khi thu sang, lá vàng phủ trên vỉa hè, những chiếc xe hoa chậm rãi lướt qua càng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Đây là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Nhà thờ Lớn gây ấn tượng với kiến trúc Gothic đặc trưng, mang vẻ đẹp cổ kính giữa lòng phố thị. Xung quanh là những con phố nhỏ và các quán cà phê ấm áp, thích hợp để thưởng thức một ly cà phê trứng hay nhâm nhi chút cốm mùa thu. Ảnh: Phạm Khánh Huy

Khu phố cổ Hà Nội là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai yêu vẻ đẹp xưa cũ. Những con phố nhỏ, những ngôi nhà mang dấu vết thời gian cùng nhịp sống bình dị tạo nên một không gian rất riêng. Dạo phố cổ vào những ngày thu se lạnh, thong thả ngắm phố phường và thưởng thức món ăn đường phố cũng là một trải nghiệm khó quên.

Chạy dọc giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên mang đến không gian thoáng đãng, trong lành với những hàng cây xanh rợp bóng. Vào buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tán lá, phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên những mảng màu vàng ấm áp. Đây là địa điểm thích hợp để chụp ảnh và tận hưởng những phút giây thư thái giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Arttimes

Mùa thu khiến đường Hoàng Diệu khoác lên mình vẻ thơ mộng, bình yên. Những hàng cây xanh, con đường rộng rãi cùng sắc trời dịu nhẹ tạo nên nhiều góc check-in đẹp. Nhờ nằm gần nhiều tuyến đường trung tâm, du khách cũng dễ dàng kết hợp ghé thăm các địa danh nổi tiếng khác trong hành trình khám phá Hà Nội mùa thu. Ảnh: Arttimes

Nhắc đến món ăn mùa thu Hà Nội, cốm làng Vòng chắc chắn là cái tên đầu tiên được nhiều người nhớ đến. Những hạt cốm xanh non, dẻo thơm được gói trong lá sen, mang theo hương thơm thanh tao và vị ngọt nhẹ đặc trưng. Mộc mạc nhưng tinh tế, cốm đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh ẩm thực Hà Nội mỗi độ thu về. Ảnh: Bách hoá XANH

Mùa thu Hà Nội cũng là mùa của những mẹt sấu chín vàng ươm. Sấu được gọt vỏ, dầm cùng muối, đường và chút ớt bột tạo nên món ăn vặt có đủ vị chua, ngọt, mặn và cay. Vị chua thanh hòa cùng vị ngọt dịu và chút cay nồng khiến món ăn dân dã này trở thành lựa chọn khó cưỡng khi dạo phố Hà Nội. Ảnh: Bách hoá XANH

Cuối thu, đầu đông là thời điểm thích hợp để thưởng thức chả rươi – món đặc sản đặc trưng của Hà Nội. Rươi tươi được kết hợp cùng thịt băm, trứng gà và đặc biệt là vỏ quýt để tạo nên hương thơm rất riêng. Miếng chả vàng ruộm, mềm béo bên trong, thơm nức khi vừa rán xong, là món ăn khiến nhiều thực khách mong chờ mỗi khi mùa rươi trở lại. Ảnh: Bách hoá XANH

Những gánh hồng ngâm và hồng chín cũng góp phần làm nên sắc màu ẩm thực Hà Nội khi thu về. Hồng ngâm có độ giòn, vị ngọt thanh và cảm giác mát lành khi thưởng thức. Trong khi đó, hồng chín mềm mọng, ngọt đậm đà, mang đến một hương vị khác biệt nhưng đều gợi nhớ vẻ dịu dàng, nồng nàn của mùa thu. Ảnh: Bách hoá XANH

Bên cạnh những thức quà đặc trưng, du khách cũng không nên bỏ qua loạt món ăn nóng hổi trên những con phố Hà Nội. Một bát cháo sườn nóng ăn cùng quẩy giòn, bánh đúc nóng mềm thơm, bánh giò đầy đặn hay một bát ốc nóng ven đường đều trở nên hấp dẫn hơn trong tiết trời se lạnh. Những món ăn giản dị ấy góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực gần gũi, đậm chất Hà Nội. Ảnh: Bách hoá XANH

Khám phá vẻ đẹp yên bình của mùa thu Hà Nội. Clip: Quê Hương Việt Nam