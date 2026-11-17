Thực hiện thanh toán chuyển khoản trên điện thoại.

Đưa A Nôr lên không gian số

Qua màn hình một chiếc điện thoại, du khách có thể bắt gặp hình ảnh dòng thác A Nôr đổ trắng giữa rừng xanh, những nếp nhà sàn nép mình dưới chân núi, người phụ nữ Pa Cô làm những công việc thường nhật… Những hình ảnh, thước phim về cảnh sắc và đời sống bản địa đang góp phần đưa A Nôr đến gần hơn với du khách.

Du lịch cộng đồng ở A Nôr đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý về lượng khách và doanh thu. Từ tháng 1 đến giữa tháng 10 năm 2026, toàn xã A Lưới 1 đón gần 28.000 lượt khách, doanh thu ước tính gần 64 tỷ đồng; riêng A Nôr đón 12.684 lượt khách, doanh thu 30 tỷ đồng. A Nôr có 40 lao động tham gia các hoạt động du lịch thường xuyên hoặc bán thời gian.

Lượng khách và doanh thu cho thấy vai trò của du lịch đối với sinh kế địa phương. Tuy nhiên, để giữ chân du khách và gia tăng nguồn thu, A Nôr cần giới thiệu nhiều hơn những giá trị nằm ngoài cảnh quan thiên nhiên. Những món ăn truyền thống, sản phẩm thủ công hay các hoạt động trải nghiệm văn hóa ở A Nôr vẫn cần những kênh giới thiệu rộng rãi hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, xã A Lưới 1 lựa chọn A Nôr để xây dựng mô hình làng số gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ra mắt giữa tháng 10/2026, “Làng số A Nôr” hướng đến thay đổi cách quảng bá, quản lý và cung cấp dịch vụ. Mô hình định hướng sử dụng mã QR để giới thiệu những câu chuyện về dòng thác, nếp nhà hay phong tục của người Pa Cô; xây dựng bản đồ số giúp du khách xác định vị trí homestay, các điểm tham quan và dịch vụ. Việc chuẩn hóa thông tin, hình ảnh của các cơ sở lưu trú cũng hướng đến tạo thuận lợi cho hoạt động giới thiệu dịch vụ và tiếp nhận đặt phòng.

Khi các tiện ích số được triển khai, người làm du lịch sẽ có thêm điều kiện giới thiệu dịch vụ, tiếp nhận thông tin và kết nối với khách hàng. Trước đây, việc đón khách phần lớn dựa vào người quen giới thiệu hoặc khách tìm đến trực tiếp. Khi có thêm kênh thông tin trên môi trường mạng, các hộ kinh doanh có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn, giảm sự phụ thuộc vào những nguồn khách truyền thống.

Từng bước làm chủ làng số

Cùng với việc xây dựng làng số, Hội thi Sáng tạo nội dung số năm 2026 do xã A Lưới 1 tổ chức, với trọng tâm về A Nôr, cũng mở ra một cách quảng bá quê hương gần gũi, sinh động. Những câu chuyện về một ngày làm người Pa Cô, về hạt gạo Ra Dư, cảnh sắc A Nôr và những sinh hoạt văn hóa truyền thống… được kể lại bằng các sản phẩm truyền thông số. Các tác phẩm dự thi góp phần giới thiệu con người và vùng đất A Lưới nói chung và A Nôr nói riêng qua hình ảnh, âm thanh và những góc nhìn mới.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với du lịch cộng đồng. Công nghệ giúp những sản vật, di sản vốn quen thuộc trong đời sống đồng bào được giới thiệu bằng hình thức mới, đến với nhiều người hơn. Đặc biệt, với lớp trẻ A Nôr, chiếc điện thoại không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc, giải trí mà còn có thể trở thành công cụ quảng bá quê hương.

Ở A Nôr, phần lớn những hộ tham gia hoạt động du lịch vốn quen với nương rẫy, chăn nuôi, trồng rừng. Khi chuyển sang làm homestay, phục vụ ẩm thực và hướng dẫn trải nghiệm, họ phải học thêm nhiều kỹ năng mới. Vì thế, chuyển đổi số tiếp tục đặt ra những yêu cầu khác, từ sử dụng điện thoại thông minh, quảng bá trên mạng xã hội đến quản lý thông tin và giao dịch trực tuyến. Để làng số phát huy hiệu quả, xã A Lưới 1 chú trọng đến việc giúp người dân biết sử dụng công nghệ phục vụ công việc và đời sống.

Người dân, các hộ kinh doanh và đoàn viên, thanh niên được xác định là những chủ thể tham gia xây dựng làng số. Thanh niên giữ vai trò nòng cốt, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ, sáng tạo nội dung và quảng bá sản phẩm địa phương. Cách làm này còn mở ra cơ hội gắn kết giữa các thế hệ trong gìn giữ văn hóa. Khi người lớn tuổi và người trẻ cùng nhau chia sẻ và chuyển tải những câu chuyện của làng lên không gian mạng, tri thức của cộng đồng có thể được lưu giữ và truyền dạy.

Một yêu cầu đặt ra với mô hình là xây dựng hệ thống thông tin thống nhất, có nội dung đáng tin cậy và được cập nhật thường xuyên. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, cho biết: “Xã A Lưới 1 xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin về điểm đến, nâng cao kỹ năng số cho người dân, quảng bá sản phẩm đặc trưng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành. Đây là những bước đi cần thiết để mô hình làng số từng bước đi vào cuộc sống”.

Với thông điệp “A Nôr - Từ bản làng đến không gian số”, mô hình mở thêm hướng quảng bá du lịch cộng đồng, đồng thời có thể gợi mở cách làm cho nhiều thôn, làng khác ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Huế.