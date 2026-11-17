Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tìm hiểu sản phẩm đan lát truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tham quan, tìm hiểu hoạt động dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao đổi với người dân về các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống được giới thiệu tại ngày hội, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm đặc trưng và trao đổi với người dân địa phương.

Không gian giới thiệu sản phẩm, ẩm thực và văn hóa bản địa thu hút sự quan tâm của đại biểu, du khách.

Các sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc trưng của địa phương được giới thiệu đến đại biểu và du khách tại ngày hội.

Du khách quốc tế hòa mình vào không gian văn hóa ngày hội.

Các sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương được giới thiệu, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch cộng đồng Pù Luông.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trải nghiệm nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc tại không gian văn hóa của ngày hội.

Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh” diễn ra từ ngày 16 đến 18/11, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng đất Pù Luông, ngày hội còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, kết nối doanh nghiệp, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. Không gian ngày hội được tổ chức tại sân vận động khu Leo, thôn Đôn, xã Pù Luông.